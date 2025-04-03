Курс рубля развернулся вверх на решении Минфина возобновить продажи валюты

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Рубль начал дорожать к юаню на "Московской бирже" после небольшого ослабления при открытии торгов и укрепляется, несмотря на обвальное падение цен на нефть. Курс рубля поддержало решение Минфина перейти в апреле к продаже валюты в рамках бюджетного правила.

К 15:00 юань торговался на уровне 11,482 рубля, что на 2,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на "Московской бирже" с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 23 копейки, до 85,58 рубля за доллар; контракт EURRUBF вырос на 1,5 рубля, до 94 рублей за евро.

Отрицательная корректировка Минфином объема продаж юаней с 7 апреля по 12 мая умеренно позитивна для рубля, полагает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

С 7 апреля по 12 мая Министерство финансов продаст юани по бюджетному правилу на 35,9 млрд рублей. Дневной объем продаж составит 1,6 млрд рублей против покупки на эквивалент 2,9 млрд рублей в предыдущий период, указывается в комментарии.

По итогам марта нефтегазовых доходов к плану недополучено сразу 65,6 млрд рублей, вследствие чего Минфин переходит от покупки к продаже валюты. Коныгин отметил, что "отрицательная корректировка обусловлена преимущественно снижением объемов добычи нефти и газового конденсата по сравнению с прогнозными значениями и уточнением размера налога на дополнительный доход по итогам 2024 года".

"Учитывая ранее проведенные операции со средствами ФНБ, в конце декабря Банк России установил сумму продаж юаней на 1П25 - на 8,9 млрд рублей в день, - отмечает Коныгин. - Вместе с объявленными продажами Минфина совокупные ежедневные продажи юаней денежными властями увеличатся с текущих 5,7 млрд рублей до 10,5 млрд рублей. Оцениваем эту новость как умеренно позитивную для российской валюты, усилившейся не вследствие операций денежных властей, а скорее в связи с затрудненным выводом капитала и отсутствием сделок с нерезидентами".

Минфин с 7 апреля по 12 мая планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на 35,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 1,6 млрд рублей, сообщило ведомство.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ в первом полугодии 2025 года будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд рублей.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 7 апреля по 12 мая 2025 года будет продавать валюту объемом 10,46 млрд рублей в день (с 7 марта по 4 апреля объем продаж составлял 5,96 млрд рублей в день).

Последний раз Минфин проводил продажу валюты и золота в январе 2024 года (69,1 млрд рублей, ежедневный объем - 4,1 млрд рублей). До этого длительный период продаж был с февраля 2022 года по июль 2023 года. В августе 2023 года министерство возобновило покупки и с тех пор каждый месяц, за исключением января 2024 года, только покупало валюту и золото.

Так, с 7 марта по 4 апреля Минфин направил на покупку 60,1 млрд рублей, ежедневный объем операций - 2,9 млрд рублей, месяцем ранее, с 7 февраля, объем покупок составлял 66,5 млрд рублей, или 3,3 млрд рублей в день.

Динамика инфляции в России пока соответствует ожиданиям Банка России - она замедляется, но ситуация изменчива, заявила в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается снижения ключевой ставки, оно будет происходить по мере снижения инфляции. Сейчас динамика в инфляции та, которую мы прогнозировали, то есть она постепенно снижается. Но здесь надо будет смотреть за всей ситуацией. Ситуация изменчива", - сказала Набиуллина.

Она напомнила, что в 2024 году инфляция сначала снижалась, а потом стала ускоряться, что потребовало повышения ключевой ставки.

"Поэтому здесь преждевременные действия могут привести к тому, что потом надо будет опять повышать (ставку - ИФ). Нам нужно лучше здесь аккуратно, но последовательно привести к ситуации, когда снизится инфляция, и на этой базе будут умеренные ставки для бизнеса", - отметила глава ЦБ.

Текущее укрепление рубля будет работать на снижение инфляции, если это будет устойчивой тенденцией, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Текущее укрепление рубля будет также работать на снижение инфляции, но конечно, если оно будет устойчивым", - сказала она.

Она заявила, что ЦБ с большой осторожностью подходит к снижению ключевой ставки, учитывая опыт прошлого года.

"На последнем заседании в марте снижение даже не обсуждалось. Более того, "на столе", что называется, все еще повышение ставки, если, как это было в прошлом году, реализуются инфляционные риски", - сказала Набиуллина.

Инфляция в России с 25 по 31 марта 2025 года составила 0,2% после 0,12% с 18 по 24 марта, сообщил Росстат. С начала месяца рост цен к 31 марта составил 0,55%, с начала года - 2,61%. Окончательные цифры по инфляции в марте Росстат опубликует 11 апреля (месячные цифры не всегда совпадают с недельными расчетами).

Из данных за март этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 31 марта ускорилась до 10,24% с 10,06% на конец февраля (точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат также опубликует 11 апреля).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на 31 марта на уровне 10,24%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Совет директоров Банка России 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21%. "Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - говорилось в заявлении ЦБ.

ЦБ в марте подтвердил февральский прогноз по инфляции в 2025 году в интервале 7-8% и 4% в 2026 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (вырос с 6,9% по опросу в начале февраля), по инфляции в 2026 году - 4,7% (вырос с 4,6%).

Цены на нефть усилили падение днем в четверг на новостях об изменении планов ОПЕК+.

Восемь стран-участниц сделки приняли решение ускорить снятие ранее принятых в объеме 2,2 млн баррелей в сутки ограничений в добыче нефти и увеличить добычу с мая на 411 тысяч баррелей в сутки, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Согласно новому плану, квота России в мае составит 9,083 млн б/с, Саудовской Аравии - 9,2 млн б/с.

К 15:00 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 5,63% до $70,72 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 6,07%, до $67,35 за баррель.

Инвесторы также продолжают оценивать данные о запасах в США и новые импортные пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом.

Трамп объявил о решении ввести зеркальные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров его страны. При этом он пояснил, что американские пошлины "не будут полностью зеркальными", и показал таблицу, в которой указано, какие пошлины в среднем действуют в отношении США в других странах и какие вводятся в ответ.

Согласно таблице, в Китае пошлины на продукцию США составляют в среднем 67%, а ответные американские будут на уровне 34%. Пошлины в ЕС оцениваются в 39%, ответные - на уровне 20%.

Пошлины со стороны Японии - 46%, ответные пошлины со стороны США - 24%. Индийские пошлины на американские товары оценены в 52%, ответные - 26%.

Трамп также отметил, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. В Белом доме между тем пояснили, что он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 6,165 млн баррелей, дистиллятов - на 264 тысячи баррелей. При этом резервы бензина уменьшились на 1,551 млн баррелей.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 2,373 млн баррелей.