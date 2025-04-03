Индекс МосБиржи к вечеру упал к 2900п на внешнем пессимизме из-за пошлин США

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в четверг растерял весь коррекционный рост и ушел в "минус" по индексам на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent протестировал в падении $70 за баррель, подешевели металлы) после объявления президентом США Дональдом Трампом новых импортных пошлин; инвесторы также ждут новостей по урегулированию конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи к вечеру откатился в район 2900 пунктов после роста на утренней сессии выше 2990 пунктов; лидерами падения выступают бумаги металлургов.

К 16:40 индекс МосБиржи составил 2902,62 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1081,45 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 апреля, составляет 84,5522 руб. (-31,85 копейки).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-3,8%), "Северстали" (-3,1%), "НЛМК" (-2,9%), "ММК" (-2,3%), "АЛРОСА" (-2,1%), ВТБ (-1,9%), "ФосАгро" (-1,9%), "Московской биржи" (-1,8%), "МТС" (-1,7%), ОК "Русал" (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,5% и -1% "префы"), "Газпрома" (-1,4%), "Т-Технологии" (-1,1%), Сбербанка (-0,9% и -1% "префы"), "Роснефти" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,5%), "Магнита" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-0,1%).

Совет директоров ПАО "Татнефть" (+2%) на заседании 9 апреля рассмотрит вопросы о годовом собрании акционеров и дивидендах по итогам 2024 года, сообщила компания. Кроме того, будет рассмотрен список кандидатов в совет директоров и годовой отчет компании.

Сохранили небольшой прирост и акции "НОВАТЭКа" (+0,5%), "ВК" (+0,5%), АФК "Система" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%).

Россия не была включена в список стран, которые облагаются США ответными ввозными пошлинами, но не исключено, что она может столкнуться с новыми санкциями, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Пресс-секретарь Кэролайн Левитт сообщила Axios в среду, что Россия не включена в список, поскольку санкции США уже препятствуют любой значимой торговле", - пишет портал. Также она сказала, что Россия все еще может столкнуться с "дополнительными жесткими санкциями".

Президент США Дональд Трамп дал положительную оценку тому, как Москва и Киев сотрудничают с его администрацией в вопросе разрешения украинского конфликта. "Мы видим хорошее сотрудничество со стороны России и Украины", - сказал он, выступая в Белом доме. "Мы остановим это", - добавил он, говоря о конфликте на Украине.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что по поручению главы государства 2-3 апреля в Вашингтоне проводит встречи с представителями администрации президента США Трампа.

Дмитриев также сообщил в своем телеграм-канале, что восстановление диалога с США - непростой и постепенный процесс. "Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед. Реальное понимание российской позиции открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере", - подчеркнул он. По итогам встреч он пообещал дать краткие комментарии.

Между тем вышедшие накануне вечером данные Росстата показали ускорение инфляции в РФ с 25 по 31 марта до 0,20% после 0,12% с 18 по 24 марта, 0,06% с 11 по 17 марта. С начала месяца рост цен к 31 марта составил 0,55%, с начала года - 2,61%. Окончательные цифры по инфляции в марте Росстат опубликует 11 апреля (месячные цифры не всегда совпадают с недельными расчетами Росстата).

Из данных за март этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 31 марта ускорилась до 10,24% с 10,06% на конец февраля (точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат также опубликует 11 апреля).

Динамика инфляции в России пока соответствует ожиданиям Банка России - она замедляется, но ситуация изменчива, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

"Что касается снижения ключевой ставки, оно будет происходить по мере снижения инфляции. Сейчас динамика в инфляции та, которую мы прогнозировали, то есть она постепенно снижается. Но здесь надо будет смотреть за всей ситуацией. Ситуация изменчива", - сказала Набиуллина.

Она напомнила, что в 2024 году инфляция сначала снижалась, а потом стала ускоряться, что потребовало повышения ключевой ставки. "Поэтому здесь преждевременные действия могут привести к тому, что потом надо будет опять повышать (ставку - ИФ). Нам нужно лучше здесь аккуратно, но последовательно привести к ситуации, когда снизится инфляция, и на этой базе будут умеренные ставки для бизнеса", - отметила глава ЦБ.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, объявленный Трампом накануне масштабный пакет импортных пошлин оказался даже более суровым, чем опасались. В итоге для ряда государств общий размер пошлин превысит 50%. В частности, для товаров из КНР пошлины составят 54%, что лишь немного ниже 60-процентного тарифа, который Трамп грозил ввести против Поднебесной во время своей предвыборной кампании.

Хотя в американской администрации призывают другие страны смириться и воздержаться от ответных шагов, Европа, Китай и Южная Корея уже заявили о скором принятии соответствующих контрмер. Как результат, эксперты опасаются эскалации глобальной торговой войны, которая может нанести сильный удар по мировой и американской экономике. На таком фоне так называемый "индекс страха" VIX резко подскочил, при этом доходности госбондов ведущих стран заметно снижаются, что говорит о повышенном спросе на защитные активы.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи в ходе недавнего затяжного снижения приблизился к уровню поддержки 2890 пунктов. Индекс по-прежнему выглядит заметно перепроданным, что позволяет рассчитывать на формирование отскока с ближайшей целью на отметке 3050 пунктов, считает Додонов.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", общая картина на российском рынке акций пока не меняется: волатильность остается повышенной, а ситуация вокруг украинского кризиса продолжит оказывать значительное влияние на локальных инвесторов, как и данные по инфляции. Тем не менее российский рынок к середине недели уже выглядел перепроданным, поэтому наблюдается технический отскок вверх. На мировых рынках при этом наблюдаются панические распродажи на фоне масштабных пошлин Трампа.

По оценке эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, весь мир обсуждает старт новой торговой войны - Трамп ввел пошлины на товары из десятков стран, с которыми у США наблюдается торговый дисбаланс. В список попали Китай, Евросоюз и Индия, при этом не попали под действие нового указала Канада и Мексика - ключевые источники нефти для США (но есть ранее введенные пошлины в отношении товаров из этих стран). Также важно отметить, что нефть, нефтепродукты и природный газ исключены из списка товаров, на которые распространяются новые меры.

Для рынка это означает высокую вероятность дестабилизации логистических маршрутов доставки товаров из разных стран, а также рост инфляции, полагает эксперт "БКС МИ". При этом исключение энергоресурсов из списка должно ослабить прогнозируемое инфляционное давление. Страны могут попытаться нормализовать торговый баланс с США за счет покупки большего количества американских нефти и СПГ, это в частности касается европейских стран. Некоторые могут ответить контрмерами, например, Китай, полагает эксперт.

"Для рынка нефти указанные события могут выступить негативом, если они приведут к замедлению мирового спроса и, как следствие, экономики. Из-за новых пошлин ведущие инвестдома и аналитические группы могут снизить прогнозы по росту мирового спроса на энергоресурсы. Однако влияние новых пошлин на рынок энергоресурсов проявится не сразу, а в более отдаленной перспективе", - считает Рокотянская.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI ускорили падение и пробили краткосрочные поддержки $72 и $68,5 за баррель соответственно на фоне рисков замедления мирового спроса на ресурсы в условиях торгового противостояния. Кроме того, стало известно, что страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу с мая текущего года на 411 тыс. б/с, в три раза больше запланированного уровня. Стабилизация Brent и WTI ниже указанных отметок может вернуть котировки нефти к минимумам текущего года $68,37 и $65,2 за баррель соответственно. Среднесрочно сдерживать продажи, впрочем, может сохранение напряженности как на Ближнем Востоке, так и в украинском конфликте, полагает аналитик.

На западных фондовых площадках в четверг наблюдаются активные продажи, которые подчеркивают среднесрочные риски для крупнейших мировых экономик после ввода торговых пошлин Трампа. Утренний оптимизм на рынке акций РФ был вызван новостями об очередном раунде переговоров с США по украинскому конфликту, но отсутствие конкретных договоренностей вряд ли позволит рынку развить повышение, а ухудшение внешнего фона вынуждает игроков вернуться к распродажам акций, отмечает Кожухова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, причиной преобладания продаж остается разочарование в связи с тем, что компромисс по Украине, как ожидается, будет достигнут не скоро. В последние дни у многих оптимистов начали срабатывать "стопы" и даже, возможно, "маржин-коллы". Лишь близость технической поддержки 2900 пунктов по индексу МосБиржи и огромная перепроданность привели к локальному отскоку рынка. Причем отскок состоялся на негативной статистике Росстата по инфляции - недельный индекс потребительских цен взлетел с 0,12% до 0,2%, годовая инфляция выросла с 10,22% до 10,24%.

Рост инфляции не стоит рассматривать как неэффективность борьбы с ней Банка России. Проблема кроется в том, что за первые два месяца этого года расходы бюджета выросли более чем на 30% год к году, полагает эксперт. Сейчас часть этих денег дошла до населения и начала перекочевывать на потребительский рынок. Без ограничительных мер ЦБ все было бы намного хуже. Однако эти цифры говорят о том, что 25 апреля, когда совет директоров регулятора в очередной раз будет обсуждать размер ставки, максимум, на что можно будет рассчитывать - это на ее неизменность и нейтральный прогноз регулятора, считает Антонов.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 упал на 2,8%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%), "минусует" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX снижаются на 0,6-2,1%) и США (индексы к 16:40 МСК снизились на 2,5-3,7% во главе с Nasdaq).

Президент США Дональд Трамп объявил в Белом доме в среду о решении ввести зеркальные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров его страны. Трамп назвал эти пошлины "декларацией нашей экономической независимости". Он показал таблицу, в которой указано, какие пошлины в среднем действуют в отношении США в других странах, и какие США вводят в ответ.

Так, согласно таблице, в Китае пошлины на продукцию США составляют в среднем 67%, а ответные американские пошлины будут на уровне 34%. Пошлины в ЕС оцениваются в 39%, ответные пошлины будут на уровне в 20%. Пошлины со стороны Японии - 46%, ответные пошлины со стороны США - 24%. Индийские пошлины на американские товары оценены в 52%, ответные пошлины - 26%.

При этом Трамп пояснил, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. Он подчеркнул, что такой подход - "это мягкие ответные пошлины".

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су поручил правительству в четверг принять все возможные меры в ответ на объявленные США 25%-е пошлины.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто призвал Вашингтон отказаться от введения пошлин на японские товары. "Тарифные меры, предпринятые США, крайне прискорбны, и я вновь настоятельно призываю не применять их к Японии", - сказал Муто.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в марте поднялся до 51,9 пункта (максимум за три месяца) по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали повышения в среднем до 51,6 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке цены к вечеру в четверг ускорили падение, цена Brent локально падала ниже $70 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 16:40 по московскому времени составила $70,45 за баррель (-6% и +0,6% в среду), цена майского фьючерса на WTI - $67,08 за баррель (-6,5% и +0,7% накануне).

В Белом доме пояснили, что минимальные пошлины США в 10% начнут действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

Кроме того, восемь стран-участниц ОПЕК+ приняли решение ускорить снятие ранее принятых в объеме 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) ограничений в добыче нефти и увеличить добычу с мая на 411 тыс. б/с, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам, говорится в пресс-релизе ОПЕК. ОПЕК напоминает, что это постоянное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся условий, а гибкость позволит странам-участницам ускорить компенсацию ранее недосокращенных объемов. Следующая встреча восьми стран запланирована на 5 мая.

Согласно новому плану, квота России в мае увеличится до 9,083 млн б/с, Саудовской Аравии - до 9,2 млн б/с.

Согласно опубликованным накануне данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 6,165 млн баррелей, дистиллятов - на 264 тыс. баррелей, а резервы бензина уменьшились на 1,551 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 2,373 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в снижении лидируют акции ПАО "РБК" (-5%), ПАО "Россети Урал" (-4,9%), ПАО "НоваБев Групп" (-4,7%), "Башнефти" (-3,1%), ПАО "Эйч Эф Джи" (-2,7%), "Трубной металлургической компании" (-2,5%).

Совет директоров ПАО "НоваБев Групп" принял решение о возможности проведении IPO "ВинЛаб", своего розничного подразделения, говорится в сообщении компании. Согласно решению совета директоров, проведение IPO изучается в среднесрочной перспективе, другие подробности не раскрываются.

По итогам 2024 года сеть "ВинЛаб" увеличилась на 23%, до 2 041 магазина. Ее выручка составила 86,3 млрд рублей, что на 27% больше, чем в 2023 году (67,9 млрд рублей). EBITDA сегмента увеличилась до 10,2 млрд рублей с 8,2 млрд рублей годом ранее. По сравнению с предыдущим годом трафик в сети вырос на 11,2%, средний чек - на 14,6%. Без учета органического роста сопоставимые продажи увеличились на 11%. Уставный капитал АО "ВинЛаб" составляет 544 млн рублей.

Выросли акции ПАО "Павловский автобус" (+5%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+4,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+4%), ПАО "Центр международной торговли" (+4% и +2,6% "префы"), МКПАО "Лента" (+3,4%), "Соллерса" (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:40 составил 67,58 млрд рублей (из них 9,39 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,19 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 7,42 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).