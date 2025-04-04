Поиск

Председатель совета директоров BP Хельге Лунд покинет свой пост в 2026 году

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров BP Plc Хельге Лунд уведомил компанию о намерении покинуть свой пост, говорится в ее пресс-релизе.

Совет директоров BP уже начал процесс выбора нового председателя.

"Предполагается, что успешный кандидат войдет в совет директоров и будет работать вместе с Хельге Лундом для обеспечения плавной передачи полномочий перед тем, как возглавить совет", - говорится в пресс-релизе BP.

В этот же момент Лунд покинет совет директоров, "скорее всего, в 2026 году", отмечается в сообщении.

"В период передачи полномочий совет директоров будет фокусироваться на реализации менеджментом новой стратегии компании, и это останется главным приоритетом при новом председателе", - говорится в пресс-релизе.

Лунд возглавляет совет директоров BP с 1 января 2019 года.

Акции BP подешевели на 20,9% за последний год.

BP Хельге Лунд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Богатейшие люди мира потеряли в четверг $208 млрд на решении Трампа о пошлинах

"Газпром" впервые провел профилактику на "Силе Сибири" без остановки поставок газа

"Газпром" впервые провел профилактику на "Силе Сибири" без остановки поставок газа

Brent подешевела до $69,4 после максимального с 2022 г. снижения цены накануне

Минцифры обдумывает финансирование "Почты России" за счет автоштрафов

Индекс МосБиржи упал ниже 2860 пунктов на внешнем пессимизме из-за пошлин США

AirBridgeCargo увидела возможность возобновить работу в 2025 году

Доля России на мировом рынке подсолнечного масла в этом сезоне может превысить 40%

Доля России на мировом рынке подсолнечного масла в этом сезоне может превысить 40%

Онежский судозавод продолжит работу после пожара

Индекс МосБиржи к вечеру упал к 2900п на внешнем пессимизме из-за пошлин США

Индекс МосБиржи к вечеру упал к 2900п на внешнем пессимизме из-за пошлин США

Fitch понизило рейтинг Китая до "A" с "A+"

Fitch понизило рейтинг Китая до "A" с "A+"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6123 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });