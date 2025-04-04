Председатель совета директоров BP Хельге Лунд покинет свой пост в 2026 году

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров BP Plc Хельге Лунд уведомил компанию о намерении покинуть свой пост, говорится в ее пресс-релизе.

Совет директоров BP уже начал процесс выбора нового председателя.

"Предполагается, что успешный кандидат войдет в совет директоров и будет работать вместе с Хельге Лундом для обеспечения плавной передачи полномочий перед тем, как возглавить совет", - говорится в пресс-релизе BP.

В этот же момент Лунд покинет совет директоров, "скорее всего, в 2026 году", отмечается в сообщении.

"В период передачи полномочий совет директоров будет фокусироваться на реализации менеджментом новой стратегии компании, и это останется главным приоритетом при новом председателе", - говорится в пресс-релизе.

Лунд возглавляет совет директоров BP с 1 января 2019 года.

Акции BP подешевели на 20,9% за последний год.