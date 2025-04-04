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Глава "Росатома" допустил удвоение мощностей АЭС "Эль-Дабаа" в Египте при необходимости

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Площадка строящейся АЭС "Эль-Дабаа" в Египте имеет потенциал для удвоения мощностей при необходимости в будущем, сообщил гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев.

"Это крупнейшая в принципе стройка в Африке, ну и конечно беспрецедентный атомный проект, одновременно реализуются четыре блока и сама площадка подразумевает возможное удваивание мощностей", - сказал он.

По словам Лихачева, объект имеет высокий уровень локализации, основной объем строительных работ делают египетские компании.

"Все четыре блока идут в строительстве в полном соответствии с планом, с контрактными обязательствами", - сообщил он.

В ноябре планируется установка корпуса первого реактора.

В конце января госкорпорация "Росатом" начала заливку первого бетона под четвертый энергоблок АЭС в Египте.

Межправсоглашение о сооружении первой в стране АЭС - "Эль-Дабаа" - было заключено в ноябре 2015 года, а EPC-контракт (на инженерные разработки, материально-техническое снабжение и строительство) - в конце 2016 года. Проект станции предполагает четыре энергоблока по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200.

Предполагалось, что строительство будет завершено к 2028-2029 годам.

Также идет стройка первых трех блоков станции. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" является генпроектировщиком и подрядчиком станции.

Алексей Лихачев Росатом Египет Эль-Дабаа
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