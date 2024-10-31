"Озон Фармацевтика" за 9 месяцев увеличила чистую прибыль по РСБУ в 1,5 раза

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Озон Фармацевтика" в январе-сентябре 2024 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 1,5 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года до 1,511 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка выросла в 1,6 раза до 1,6 млрд рублей.

Основные финансовые показатели ПАО "Озон Фармацевтика" (в тыс. рублей):

9 месяцев 2024 г. 9 месяцев 2023 г. Динамика Выручка 1 645 743 1 037 027 +1,6 раза Себестоимость продаж 76 718 8 117 +9,5 раза Валовая прибыль 1 569 025 1 028 909 +1,5 раза Прибыль от продаж 1 541 409 1 028 654 +1,5 раза Прибыль до налогообложения 1 514 570 1 015 607 +1,5 раза Чистая прибыль 1 511 237 1 013 910 +1,5 раза

"Озон Фармацевтика" работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске и ОЭЗ "Тольятти". Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере "Сколково" и в городе Химки.

Основным бенефициаром группы "Озон Фармацевтика" является Павел Алексеенко, которому на 30 июня 2024 года принадлежало 44,04% акционерного капитала. В октябре компания провела IPO на Мосбирже объемом 3,45 млрд рублей. Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста: расширение линейки препаратов-дженериков и биосимиляров (аналоги оригинальных биотехнологических лекарственных средств), а также запуск новых производственных мощностей.