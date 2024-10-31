"Озон Фармацевтика" за 9 месяцев увеличила чистую прибыль по РСБУ в 1,5 раза
Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Озон Фармацевтика" в январе-сентябре 2024 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 1,5 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года до 1,511 млрд рублей, говорится в отчете компании.
Выручка выросла в 1,6 раза до 1,6 млрд рублей.
Основные финансовые показатели ПАО "Озон Фармацевтика" (в тыс. рублей):
|9 месяцев 2024 г.
|9 месяцев 2023 г.
|Динамика
|Выручка
|1 645 743
|1 037 027
|+1,6 раза
|Себестоимость продаж
|76 718
|8 117
|+9,5 раза
|Валовая прибыль
|1 569 025
|1 028 909
|+1,5 раза
|Прибыль от продаж
|1 541 409
|1 028 654
|+1,5 раза
|Прибыль до налогообложения
|1 514 570
|1 015 607
|+1,5 раза
|Чистая прибыль
|1 511 237
|1 013 910
|+1,5 раза
"Озон Фармацевтика" работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске и ОЭЗ "Тольятти". Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере "Сколково" и в городе Химки.
Основным бенефициаром группы "Озон Фармацевтика" является Павел Алексеенко, которому на 30 июня 2024 года принадлежало 44,04% акционерного капитала. В октябре компания провела IPO на Мосбирже объемом 3,45 млрд рублей. Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста: расширение линейки препаратов-дженериков и биосимиляров (аналоги оригинальных биотехнологических лекарственных средств), а также запуск новых производственных мощностей.