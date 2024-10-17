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"Озон Фармацевтика" провела IPO по верхней границе диапазона - 35 руб. за акцию

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Озон Фармацевтика" (Тольятти, Самарская область) в рамках проведенного IPO разместило акции по цене 35 рублей за бумагу, говорится в сообщении компании.

Это соответствует верхней границе ранее объявленного ценового диапазона - 30-35 руб. за акцию.

Цена размещения соответствует рыночной капитализации компании около 38,5 млрд рублей с учетом привлеченных в рамках IPO средств, говорится в пресс-релизе.

Общий размер IPO составил 3,45 млрд рублей, включая базовый объем 3 млрд рублей и стабилизационный пакет в размере 0,45 млрд рублей.

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"Спрос со стороны институциональных и частных инвесторов многократно превысил объем предложения по верхней границе ценового диапазона. В рамках IPO группа привлекла широкий круг институциональных инвесторов, а также более 40 тыс. частных инвесторов в акционерный капитал", - отмечает компания.

Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены компанией на реализацию стратегии роста: расширение линейки препаратов-дженериков и биосимиляров, а также запуск новых производственных мощностей.

В рамках IPO был структурирован механизм стабилизации в размере 15% от базового размера размещения, или 0,45 млрд рублей. Данный механизм предполагает исключительно покупки акций на открытом рынке и будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями.

Торги акциями "Озон Фармацевтики" на Мосбирже стартуют 17 октября около 16:00 под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25.

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Действующие акционеры компании и аффилированные с ними лица на основании соглашений с профучастниками рынка ценных бумаг приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. "Исключения возможны при условии, что новые владельцы акций примут на себя обязательства по соблюдению ограничений на отчуждение акций и это не приведет к увеличению количества акций в свободном обращении", - говорится в пресс-релизе.

"Озон Фармацевтика" работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске и ОЭЗ "Тольятти". Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере "Сколково" и в городе Химки.

Основным бенефициаром группы "Озон Фармацевтика" является Павел Алексеенко, которому на 30 июня 2024 года принадлежало 44,04% акционерного капитала.

Озон Фармацевтика
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