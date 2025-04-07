Объем торгов акциями на Мосбирже в выходные 5-6 апреля вырос до 42 млрд руб.

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Объем торгов акциями на "Московской бирже" 5-6 апреля составил 42,04 млрд рублей, что почти вдвое превышает результат предыдущих торговых выходных 29-30 марта, говорится в сообщении площадки.

Свыше 144 тыс. частных инвесторов заключили более 835 тыс. сделок. Наибольший объем операций совершен с бумагами "Т-Технологий", Сбербанка, "Газпрома", "ЛУКОЙЛа" и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5". Общее количество сделок, заключенных физическими и юридическими лицами - клиентами банков и брокеров, превысило 940 тыс.

В торгах приняли участие 30 профессиональных участников.

Мосбиржа запустила торги акциями по выходным в экспериментальном режиме 1 марта. Инвесторам доступны 79 акций.

Торговая сессия выходного дня является частью следующего за выходными торгового дня. Ценовые границы в выходные сужены до 3% от закрытия предыдущего торгового дня.