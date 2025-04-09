Поиск

"Мосбиржа" с 11 апреля увеличивает количество акций на утренних и вечерних торгах

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 11 апреля добавит семь акций российских компаний в перечень ценных бумаг, доступных на утренней и вечерней сессиях, сообщила площадка.

Так, инвесторы смогут совершать сделки с акциями ПАО "Озон Фармацевтика", "Группа Аренадата", "Русагро", "Группа ЛСР", "Промомеда", "ВсеИнструменты.ру" и МТС-банка.

С 10 апреля на утренней сессии инвесторы получат возможность заключать сделки с паями биржевого фонда "Альфа-Капитал денежный рынок плюс". Таким образом, в утренние часы будут доступны 156 инструментов, в том числе 92 акции, а на вечерней сессии - 306 инструментов, включая 96 акций.

Кроме того, с 12 апреля перечисленные выше семь акции, а также бумаги ПАО "Глобалтрак Менеджмент", "Объединенная авиастроительная корпорация" и "Инарктика" станут доступны на торгах выходного дня. В результате общее число акций на торгах в выходные достигнет 89.

Мосбиржа Московская биржа Русагро Группа ЛСР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство поддержало законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода

Правительство поддержало законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода

Котировки нефти рухнули больше чем на 6%, Brent торгуется ниже $59 за баррель

Ипотека в России

Набиуллина не видит рисков возникновения "пузыря" на рынке ипотеки

Набиуллина не видит рисков возникновения "пузыря" на рынке ипотеки

Набиуллина считает, что продажи жилья остаются на приемлемом уровне

Европейские рынки акций падают на 2,2-2,8% после вступления в силу пошлин США

Цена на золото подскочила на 2,4% из-за восстановления спроса на надежные активы

Цена на золото подскочила на 2,4% из-за восстановления спроса на надежные активы

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале вырос до 3,8 трлн рублей

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале вырос до 3,8 трлн рублей

Сбербанк в I квартале увеличил чистую прибыль по РСБУ до 404,5 млрд рублей

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,3% в начале основной сессии торгов

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,3% в начале основной сессии торгов

КТК возобновил отгрузки нефти с ранее остановленного после проверки ВПУ-1

Хроники событий
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне68 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6160 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });