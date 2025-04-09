"Мосбиржа" с 11 апреля увеличивает количество акций на утренних и вечерних торгах

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 11 апреля добавит семь акций российских компаний в перечень ценных бумаг, доступных на утренней и вечерней сессиях, сообщила площадка.

Так, инвесторы смогут совершать сделки с акциями ПАО "Озон Фармацевтика", "Группа Аренадата", "Русагро", "Группа ЛСР", "Промомеда", "ВсеИнструменты.ру" и МТС-банка.

С 10 апреля на утренней сессии инвесторы получат возможность заключать сделки с паями биржевого фонда "Альфа-Капитал денежный рынок плюс". Таким образом, в утренние часы будут доступны 156 инструментов, в том числе 92 акции, а на вечерней сессии - 306 инструментов, включая 96 акций.

Кроме того, с 12 апреля перечисленные выше семь акции, а также бумаги ПАО "Глобалтрак Менеджмент", "Объединенная авиастроительная корпорация" и "Инарктика" станут доступны на торгах выходного дня. В результате общее число акций на торгах в выходные достигнет 89.