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Глава JPMorgan Chase ждет от пошлин Трампа ускорения инфляции и замедления роста ВВП США

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Объявленные президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе пошлины наверняка приведут к ускорению роста цен как на американские, так и на импортные товары, считает главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон.

"Что бы вы ни думали о законных причинах вновь объявленных пошлин - и, конечно, они есть - или о долгосрочных последствиях, хороших или плохих, важные краткосрочные последствия наверняка будут, - написал он в ежегодном письме акционерам банка. - Скорее всего, будут инфляционные последствия, причем не только в отношении импортных товаров, но и американских, поскольку себестоимость растет, и повышается спрос на американские товары".

По его мнению, инфляция будет устойчивее, чем многие ожидают, в результате чего процентные ставки могут оставаться повышенными даже в условиях охлаждения экономики.

"Вызовут или нет эти пошлины рецессию - еще вопрос, но рост они замедлят", - отмечает Даймон.

По его словам, внешнеторговая политика Трампа создала "много неопределенностей", включая последствия для доллара США, мировых потоков капитала, корпоративных прибылей и реакцию торговых партнеров.

"Чем раньше эта проблема будет решена, тем лучше, потому что некоторые из негативных последствий растут и накапливаются со временем, и их будет сложно обратить", - заявил CEO.

При этом экономика США и так слабела в последние недели, еще до заявления Трампа, отметил Даймон.

"Экономика функционирует в условиях значительной турбулентности (в том числе геополитической), могут быть позитивные последствия у налоговой реформы и ослабления регулирования, негативные - у пошлин и "торговых войн", также сохраняется устойчивая инфляция, наблюдаются высокий дефицит бюджета, и по-прежнему довольно высокие волатильность и цены на активы", - пишет глава JPMorgan Chase.

"Похоже, рынки по-прежнему оценивают активы исходя из предположения, что у нас все-таки будет довольно мягкая посадка, -заметил он. - Я бы не был так уверен".

JPMorgan Chase Джейми Даймон США Дональд Трамп
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