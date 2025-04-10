JPMorgan по-прежнему ожидает снижения ВВП США в 2025 году

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Главный экономист по США JPMorgan Chase & Co. Майкл Фероли продолжает ожидать снижения американского ВВП позднее в 2025 году даже после решения властей отложить на 90 дней повышение пошлин для 75 стран.

"Негативное влияние внешнеторговой политики наверняка несколько снизится, и поэтому перспектива рецессии отдаляется, - приводит его слова MarketWatch. - Однако мы по-прежнему считаем, что реальная активность [в экономике] позднее в этом году скорее снизится, чем нет".

Президент США Дональд Трамп 9 апреля объявил, что отложил на 90 дней повышение пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры.

США смягчили позицию по пошлинам в отношении ряда стран, чтобы дать им время для переговоров по ликвидации проблем в сфере двусторонней торговли, объяснил американский министр финансов Скотт Бессент. Он подтвердил, что пауза касается только ответных пошлин, и на время приостановки в отношении группы стран будет действовать базовая пошлина в 10%.

При этом пошлины для Китая были подняты сначала до 125%, а затем, по информации CNBC, до 145%.

"Учитывая, что китайские тарифы дошли до карательного уровня, даже консервативные оценки ценовой эластичности импорта указывают на то, что доля Китая в импорте должна серьезно сократиться, в результате чего уменьшится вклад КНР в повышение общих средних эффективных пошлин", - отмечает Фероли.

Кроме того, условия формирования денежно-кредитной политики в США остаются неблагоприятными для капитальных вложений, говорит экономист.

Благодаря 90-дневной отсрочке пошлин Федеральная резервная система может взять более длительную паузу перед дальнейшей корректировкой ДКП, и Фероли теперь прогнозирует, что ФРС в следующий раз понизит процентные ставки в сентябре, а не июне.