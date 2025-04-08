"КАМАЗ" хочет перейти на дивизиональную структуру управления

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" задумался о формировании дивизионов по направлениям деятельности группы для более эффективного управления на фоне роста бизнеса, сообщил корпоративной газете "Вести КАМАЗа" гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин.

"Мы хотим перейти на дивизиональную структуру. До определенного момента мы могли управлять всем комплексно, но компания выросла слишком сильно и продолжает расти, становится все тяжеловеснее. При этом мы часто видим, что юридически самостоятельная дочерняя компания, которая в определенных рамках сама принимает административные решения, работает оперативнее и зарабатывает больше. Следовательно, теперь нам нужно выращивать центры компетенций по модели дивизионов", - сказал Когогин.

В начале года на "КАМАЗе" состоялась стратегическая сессия, на которой были выработаны подходы к вопросу формирования дивизионов.

"Сейчас детализируем круг полномочий, которые следует передать дивизионам. Грузовые автомобили, конечно, останутся основой корпорации, а направления, не связанные с ними, первыми отправятся в свободное плавание. Второй очередью пойдут производства, которые тоже завязаны на главный сборочный конвейер, но в которых мы претендуем на существенную рыночную долю", - уточнил гендиректор.

Когогин привел в пример работу компании в части двигателестроения, отметив, что торговый дом группы продает двигатели и производителям тепловозов, и энергетикам, и в сегмент сельхозтехники. "Мы намерены бороться с этим товаром за рынок так же, как делаем это с грузовиками. Задумавшись на этот счет, мы увидели, что конкретно двигателей "КАМАЗ" выпускает 90% для себя, а остаток нам словно и не важен... Нет: надо делать хотя бы 50 на 50, наращивая объем и добиваясь того, чтобы такие изделия, как наш двигатель, применялись во всех областях. Отвечать за это будут руководители дивизионов и директора заводов", - сказал глава "КАМАЗа".

Ранее, в конце 2022 года, Когогин уже говорил журналистам о формировании "КАМАЗом" отдельного дивизиона - легкового. Топ-менеджер отмечал, что этот дивизион планировался как отдельный от основного бизнеса "КАМАЗа". Был ли сформирован такой дивизион и какова сейчас его структура, в "КАМАЗе" не сообщали. Однако Когогин в конце 2022 года упоминал в этом контексте две реализуемые при участии группы инициативы - технологическое партнерство с "Москвичом" и проект электромобиля "Атом". "Атом" планируется выпускать на "Москвиче", начало производства намечено на 2025 год.