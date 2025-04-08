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ЦБ РФ следит за ценами на нефть, правило подстрахует бюджет при ухудшении ситуации

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Тарифные войны обычно оказывают влияние на цены на нефть, и Банк России будет следить за развитием ситуации, однако возможные последствия для российского бюджета способно сгладить бюджетное правило, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набуиллина.

"Изменения, которые сейчас происходят с внешними условиями, существенны. Мы анализируем возможные каналы влияния этих решений на российскую экономику. Вы правы, что основной канал влияния может быть через снижение цен на нефть. Потому что если такие тарифные войны, а мы видим эскалацию тарифных войн, будут дальше продолжаться, то это обычно приводит к снижению мировой торговли, мировой экономики и, возможно, и спроса на наши энергоносители. Здесь риски есть, но надо будет смотреть, как ситуация будет развиваться, она пока в самом начале", - сказала она на встрече с депутатами фракции КПРФ в преддверии рассмотрения отчета ЦБ Госдумой.

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Председатель отметила, что Банк России всегда готовится к такого рода рискам, в частности, в основных направлениях денежно-кредитной политики обязательно показывает рисковый сценарий и свои действия при его реализации. А рисковый сценарий связан, по ее словам, в частности, с возможными торговыми войнами и падением цен на нефть.

Набиуллина отметила, что определенной страховкой при развитии подобных сценариев является бюджетное правило. "В чем смысл бюджетного правила и почему хорошо, что мы от него не отошли, хотя многим кажется, что оно лишнее? Когда цены на нефть падают, у правительства, государства всегда есть ресурс поддержать расходы бюджета, несмотря на снижение доходов из-за цены на нефть. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация, но бюджетное правило окажет поддержку", - отметила она.

Банк России ЦБ РФ нефть Эльвира Набуиллина
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