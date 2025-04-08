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Brent подорожала до $65,05 за баррель

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти восстанавливаются утром во вторник после падения по итогам трех сессий подряд.

К 8:15 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,84 (1,31%) до $65,05 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $1,37 (2,1%), до $64,21 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,87 (1,43%), до $61,57 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,29 (2,1%), до $60,7 за баррель.

Нефть за три минувших сессии обновила минимумы примерно за четыре года на фоне роста опасений глобальной рецессии и сокращения спроса на энергоносители в результате эскалации торговой войны.

Президент США Дональд Трамп 7 апреля пригрозил ввести со среды дополнительные 50-процентные пошлины на китайский импорт, если Пекин не откажется от ответных мер на американские зеркальные тарифы.

В Евросоюзе предложили ввести 25-процетные ответные пошлины на ряд американских товаров.

Падению котировок также способствовали новости о том, что саудовская госкомпания Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти, а также решение стран ОПЕК+ ускорить снятие ранее принятых ограничений на добычу.

Brent Saudi Aramco WTI Дональд Трамп ОПЕК США
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