Поиск

"КАМАЗ" в 2025 году планирует вывести на рынок несколько новых моделей грузовиков К5

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" в 2025 году планирует вывести на рынок несколько новых моделей грузовиков последнего поколения К5 с улучшенными техническими характеристиками, сообщила корпоративная газета "Вести КАМАЗа".

Основным направлением стали специализированные шасси для заводов спецтехники. Они будут представлены в линейке транспортного, тяжелого, полноприводного и среднетоннажного семейств.

Экономика"КАМАЗ" хочет перейти на дивизиональную структуру управленияЧитать подробнее

Стартует серийное производство седельного тягача КАМАЗ-65656 с колесной формулой 6х4 и шасси КАМАЗ-65657 с такой же колесной формулой. Также запланирован вывод на рынок полноприводного самосвала КАМАЗ-65959 с колесной формулой 6х6 и шасси КАМАЗ-65958 (8х8).

В конце 2025 года "КАМАЗ" намерен выпустить опытную партию шасси КАМАЗ-63934 для нужд МЧС.

"Линейка автомобилей и шасси КАМАЗ К5 включает в себя пять семейств: магистральное (КАМАЗ-54901, -65659), транспортное (КАМАЗ-54902, -65658), тяжелое (КАМАЗ-6595, -65951, -65952, -65955), полноприводное (КАМАЗ-65954) и среднетоннажное (КАМАЗ-53251). Каждое семейство в перспективе будет включать в себя несколько моделей", - приводит корпоративное издание слова главного конструктора по автомобилям научно-технического центра "КАМАЗа" Игоря Валеева.

Типаж автомобилей и шасси поколения К5 на сегодняшний день сформирован, для каждой модели разработано несколько вариантов комплектаций, отметил Валеев.

Как сообщалось, флагман поколения К5 - КАМАЗ-54901 был выведен на рынок в мае 2020 года с лицензионными кабинами Mercedes-Benz. В феврале 2023 года "КАМАЗ" приступил к производству грузовиков КАМАЗ-54901 с локализованными кабинами.

В августе 2024 года "КАМАЗ" вывел на российский рынок удешевленную версию флагмана К5 - седельный тягач KAMAЗ-54902 (4х2), предназначенный для региональных перевозок на расстояния до 1 тыс. км. Кроме того, в 2024 году выведены на рынок и другие модели линейки К5: седельный тягач КАМАЗ-65955 (6х6), самосвалы КАМАЗ-6595 (6х4) и -65951 (8х4), шасси -65658 (6х2), газовая версия флагмана КАМАЗ-54901 (4х2).

"КАМАЗ" в 2024 году продал в РФ 24,45 тыс. коммерческих автомобилей массой от 8 тонн - 20,3 тыс. грузовиков полной массой свыше 14 тонн и 4,15 тыс. единиц техники в сегменте от 8 до 14 тонн.

КАМАЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена на золото подскочила на 2,4% из-за восстановления спроса на надежные активы

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале вырос до 3,8 трлн рублей

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале вырос до 3,8 трлн рублей

Сбербанк в I квартале увеличил чистую прибыль по РСБУ до 404,5 млрд рублей

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,3% в начале основной сессии торгов

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,3% в начале основной сессии торгов

КТК возобновил отгрузки нефти с ранее остановленного после проверки ВПУ-1

Акции Apple упали на 23% за четыре сессии, Microsoft вновь стала самой дорогой компанией мира

Акции Apple упали на 23% за четыре сессии, Microsoft вновь стала самой дорогой компанией мира

Нефть Brent резко подешевела до $60,2 за баррель

Рынки акций Европы завершили торги ростом на 2,4-2,7% после обвала накануне

Рынки акций Европы завершили торги ростом на 2,4-2,7% после обвала накануне

Прогноз продаж консолей Switch 2 ухудшен из-за пошлин

Прогноз продаж консолей Switch 2 ухудшен из-за пошлин

Morgan Stanley понизил прогноз роста экономики США в 2025-2026 годах

Morgan Stanley понизил прогноз роста экономики США в 2025-2026 годах
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6158 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне67 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });