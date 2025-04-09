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Цена на золото подскочила на 2,4% из-за восстановления спроса на надежные активы

Цена на золото подскочила на 2,4% из-за восстановления спроса на надежные активы
Фото: Alexander Manzyuk/Anadolu via Getty Images

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Цена золота активно растет в среду на фоне повышенного спроса на активы "тихой гавани".

Котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex поднимаются на 2,4% - до $3062,2 за унцию. С начала года контракт прибавил в цене около 14%.

Золото падало в конце прошлой недели и в понедельник, поскольку инвесторы фиксировали прибыль, покрывая тем самым убытки от вложений в другие активы, подешевевшие после объявленных президентом США Дональдом Трампом пошлин, пишет The Wall Street Journal. Однако затем динамика драгметалла развернулась вверх, и котировки отыграли существенную часть снижения.

Если торговая напряженность не снизится, а опасения по поводу ускорения инфляции усилятся, золото может устремиться к новым историческим максимумам, полагают аналитики Sucden Financial.

Comex США Дональд Трамп
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