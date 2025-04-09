Набиуллина не видит рисков возникновения "пузыря" на рынке ипотеки

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Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не видит опасений возникновения "пузыря" на рынке ипотеки в ближайшее время.

"На рынке ипотеки нет "пузыря". У нас нет опасений, что он появится в обозримой перспективе, потому что были своевременно приняты меры", - сказала Набиуллина на заседании Госдумы в среду.

Как заявил депутат ГД Каплан Панеш, на начало 2025 года просрочка по ипотеке превысила 100 млрд рублей.

По словам Набиуллиной, это просрочка, когда задержка по оплате кредита составляет 30 дней. Зачастую заемщики возвращаются к графику платежей после 30 дней.

"Вот когда появляются проблемы, мы отслеживаем просрочку 90+ (дней - ИФ), когда человек уже не может обслуживать заем в течение трех месяцев", - подчеркнула председатель Центробанка.

Она добавила, что такая просрочка немного выросла, но занимает меньше 1% ипотечного портфеля. Обслуживание кредитов остается достаточно высоким и качественным, считает Набиуллина. Председатель ЦБ уточнила, что просрочку стали чаще допускать люди, которые брали ипотеку в период ажиотажного спроса в конце 2023-го, начале 2024-го года.

По оценке ДОМ.PФ, по итогам I квартала 2025 года банки выдали 146 тыс. кредитов (-49% к аналогичному периоду прошлого года) на 612 млрд рублей (-42%). Основное снижение выдачи произошло за счет рыночных программ (-63% г/г по количеству и -72% по объему). Доля льготных программ выросла до 59% (+10 п.п.) по количеству и 80% (+10 п.п.) по объему. Выдача ипотеки с господдержкой составила 87 тыс. кредитов (-40%) на 492 млрд рублей (-34%), почти 90% всех льготных кредитов пришлось на "Семейную ипотеку": 78 тыс. кредитов (+8%) на 440 млрд рублей (+14%).

"Несмотря на то, что в марте десять крупнейших ипотечных банков объявили о снижении ставок, рыночные условия получения кредита по-прежнему остаются заградительными. Если в начале прошлого месяца средневзвешенная ставка на новостройки составляла 28,7%, а на готовое жилье - 29,3%, то в самом начале апреля они составили 26,9% и 27,2% соответственно. Это все еще уровень, значительно сдерживающий спрос граждан на покупку квартир. При этом спрос, обеспеченный только льготными программами, недостаточен для того, чтобы стимулировать застройщиков запускать новые проекты", - заявил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.