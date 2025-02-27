Поиск

Набиуллина считает, что строительная отрасль может переждать замедление ипотеки

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Строительная отрасль может переждать замедление ипотеки, у нее есть накопленный запас прибыли, а граждане при покупке жилья стали чаще использовать собственные средства, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"По нашей оценке, строительная отрасль вполне способна переждать временное замедление ипотеки", - сказала она, выступая на ежегодной встречи руководства ЦБ с банками, организованной Ассоциацией банков России.

По словам Набиуллиной, люди стали активнее покупать жилье за собственные средства. "И если в 2023 году доля собственных средств в поступлениях на счета эскроу составляла около 40%, то в конце 2024 года уже превысила 60%. И это только фактически полученные деньги без учета будущих поступлений по рассрочкам", - отметила она.

"Плюс сами застройщики поднакопили хороший запас прибыли за последние два года", - сказала глава ЦБ.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Bloomberg узнал о планах властей Китая влить не менее $55 млрд в три крупных банка

Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО до 1,580 трлн рублей

Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО до 1,580 трлн рублей

Союзмолоко не исключает намерений ряда производителей повысить цены на молоко

Союзмолоко не исключает намерений ряда производителей повысить цены на молоко

Кабмин продлил до 31 августа экспорт бензина из РФ для производителей

Кабмин продлил до 31 августа экспорт бензина из РФ для производителей

Цена нефти Brent немного повысилась до $72,8 за баррель

Добыча газа в РФ в аномально теплом январе сократилась на 4%, до 62,5 млрд куб. м

Росстат отметил, что рост цен на бананы в РФ за неделю ускорился в 3,3 раза

Цены на сливочное масло в РФ начали снижаться впервые с сентября 2023 года

Цены на сливочное масло в РФ начали снижаться впервые с сентября 2023 года

"Газпром нефть" передала "Газпрому" 5,15% акций сербской NIS

Финский ОПК получит заказы для Украины на 660 миллионов евро

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5916 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2188 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });