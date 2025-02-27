Набиуллина считает, что строительная отрасль может переждать замедление ипотеки

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Строительная отрасль может переждать замедление ипотеки, у нее есть накопленный запас прибыли, а граждане при покупке жилья стали чаще использовать собственные средства, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"По нашей оценке, строительная отрасль вполне способна переждать временное замедление ипотеки", - сказала она, выступая на ежегодной встречи руководства ЦБ с банками, организованной Ассоциацией банков России.

По словам Набиуллиной, люди стали активнее покупать жилье за собственные средства. "И если в 2023 году доля собственных средств в поступлениях на счета эскроу составляла около 40%, то в конце 2024 года уже превысила 60%. И это только фактически полученные деньги без учета будущих поступлений по рассрочкам", - отметила она.

"Плюс сами застройщики поднакопили хороший запас прибыли за последние два года", - сказала глава ЦБ.