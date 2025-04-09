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Страны ЕС поддержали предложенные контрмеры против пошлин США на импорт стали и алюминия

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила о голосовании стран-участниц Евросоюза в поддержку ее предложения о введении торговых контрмер против США.

"Предложение комиссии было сделано в ответ на мартовское решение США ввести пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС. ЕС считает пошлины США неоправданными и разрушительными, наносящими экономический ущерб обеим сторонам, а также мировой экономике", - говорится в заявлении.

ЕС заявил "о своем явном предпочтении поиска согласованных с США результатов, которые были бы сбалансированными и взаимовыгодными".

Одобренные пошлины затрагивают товары американского экспорта на сумму порядка 21 млрд евро в год. Для большинства этих товаров пошлины составят 25%, для некоторых категорий - 10%.

Одобрение пошлин государствами ЕС означает, что, как только внутренние процедуры ЕК будут завершены и исполнительный акт опубликован, контрмеры вступят в силу, отмечает ЕК. Пошлины начнут взиматься с 15 апреля.

"Эти контрмеры могут быть приостановлены в любое время, если США согласятся на справедливое и сбалансированное согласованное решение", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

В настоящее время страны ЕС обсуждают варианты ответа на американские пошлины на импорт автомобилей, а также анонсированные 2 апреля тарифы в 20% на поставки широкого круга европейских товаров. Предложения о контрмерах, как ожидается, будут представлены на следующей неделе.

Евросоюз США Еврокомиссия
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