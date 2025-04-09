Неопределенность на рынках создала риски переговорам Prada о покупке Versace у Capri

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры итальянского дома моды Prada о покупке бренда Versace у Capri Holdings Ltd. оказались под угрозой из-за падения мировых фондовых рынков, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, стороны предварительно согласовали сделку объемом около $1,4 млрд и планировали анонсировать ее 10 апреля утром, однако семья Версаче до сих пор не подписала соглашение.

Сейчас шансы на заключение сделки составляют 50 на 50, отметил один из собеседников издания.

Спад на фондовом рынке и неопределенность в отношении последствий пошлин на импорт, введенных США, затрудняет заключение компаниями финального соглашения, пишет WSJ.

Акции Capri прибавляют в цене порядка 10% в ходе торгов в среду. С начала года их стоимость снизилась почти на 35%.