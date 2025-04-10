Рубль утром растет в паре с юанем на фоне общемирового увеличения спроса на риск

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже утром в четверг, рубль растет на фоне общемирового улучшения отношения инвесторов к рисковым активам на новости о приостановке введения пошлин на импорт в США из ряда стран.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,464 руб. (-8,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 17,2 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Новые данные по инфляции в РФ

Инфляция в РФ с 1 по 7 апреля 2025 года составила 0,16% после 0,20% с 25 по 31 марта, 0,12% с 18 по 24 марта, 0,06% с 11 по 17 марта, 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта, сообщил в среду Росстат.

С начала года рост цен к 7 апреля составил 2,77%.

Из недельных данных за март и 7 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 7 апреля ускорилась до 10,25% с 10,24% на 31 марта и 10,06% на конец февраля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и ускорилась до 10,29% на 7 апреля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат опубликует 11 апреля.

Совет директоров Банка России на заседании 21 марта принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

"Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - говорилось в заявлении ЦБ.

ЦБ в марте подтвердил февральский прогноз по инфляции в РФ в 2025 году в интервале 7,0-8,0% и 4% в 2026 году.

На конец марта при этом ЦБ ожидал ускорения годовой инфляции до 10,6%, говорилось в февральском комментарии к прогнозу, поэтому пока годовая инфляция складывается несколько ниже ожиданий ЦБ.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (сохранился по сравнению с опросом в начале марта), по инфляции в 2026 году - 4,9% (вырос с 4,7%).

Цены на нефть

Цены на нефть снижаются утром в четверг после лучшего в этом году роста накануне на новости о приостановке введения пошлин на импорт в США из ряда стран.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве снизилась на 1,11%, до $64,74 за баррель. В среду эти контракты выросли в цене на 4,23%, до $65,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились к этому времени на 0,9%, до $61,78 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 4,65%, до $62,35 за баррель.

Вечером в среду президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия зеркальных пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры. В то же время тарифы в отношении китайского импорта повышаются до 125%.

Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, и рост американских пошлин может негативно сказаться на спросе на топливо и продукты нефтепереработки в стране.

Давление на котировки также оказывают данные о том, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,553 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 681 тыс. баррелей.