Отсрочка повышения пошлин на 90 дней нужна для переговоров США с торговыми партнерами

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - США отложили на 90 дней повышение пошлин на товары из ряда стран, чтобы дать им время для переговоров с Вашингтоном по ликвидации проблем сфере двусторонней торговли, заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

"Каждый из этих случаев будет обсуждаться, на это потребуется какое-то время, причем президент Трамп хочет быть вовлечен в это лично. Для этого нам нужна 90-дневная пауза", - заявил он журналистам.

Бессент подтвердил, что "пауза" касается только ответных пошлин, введенных Трампом ранее этой весной. В течение 90 дней в отношении группы стран будет действовать базовая пошлина в 10%. Он отметил, что страны, против которых ранее ввели именно 10-процентные пошлины, продолжат платить их в этом же объеме.

Министр назвал действия Трамп "успешной переговорной тактикой", которая помогла подтолкнуть более 75 стран начать переговоры.

Он напомнил, что предупреждал другие страны не принимать ответные действия против американских пошлин, так как в этом случае они бы "были вознаграждены".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решил приостановить на 90 дней повышение пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. В течение этого периода эти страны будут платить пошлину в 10%. Для Китая же пошлины в 125% вводятся немедленно.