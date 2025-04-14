Brent подешевела до $64,64 за баррель

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо снижаются утром в понедельник, участники рынка следят за новостями о пошлинах и переговорах между США и Ираном.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 по московскому времени опустилась на $0,12 (0,19%), до $64,64 за баррель. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на $1,43 (2,26%), до $64,76 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,19 (0,31%), до $61,31 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $1,43 (2,38%), до $61,5 за баррель.

Обе марки умеренно подешевели по итогам прошлой недели, несмотря на новость о том, что президент США Дональд Трамп принял решение приостановить введение пошлин в отношении большинства торговых партнеров страны на 90 дней.

Эта пауза не касается Китая, в отношении которого действует беспрецедентная пошлина в 145%, и торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира может негативно сказаться на темпах роста глобального ВВП и отразиться на спросе на топливо.

"Несмотря на то, что вступление в силу некоторых тарифов, за исключением Китая, было отложено на 90 дней, ущерб рынку уже был нанесен, и стабилизация котировок проходит с трудом", - отметил Оле Хансен из Saxo Bank.

Тем временем делегации Ирана и США в субботу завершили раунд консультаций в Омане по ядерной проблеме и договорились провести новую встречу на следующей неделе. Второй раунд переговоров состоится в субботу в Риме. Трамп заявил, что, по его мнению, переговоры с Ираном проходят хорошо, а Белый дом сообщил, что встреча прошла в конструктивном ключе.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США упало на девять, рекордными темпами с июня 2023 года, и составило 480 единиц. Тем временем число газовых установок увеличилось на одну, до 97 единиц.

"Мне кажется, потенциал для роста котировок ограничен, - написала основательница Vanda Insights Вандана Хари. - Сможет ли нефть продолжить пятничное ралли или снова застынет на месте, вот в чем вопрос. Все целиком зависит от риторики Трампа по вопросу пошлин".