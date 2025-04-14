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Audi и Porsche отзовут свыше 60 тыс. автомобилей в США из-за проблем с ПО

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Audi и Porsche, которые входят в германскую группу Volkswagen, отзывают свыше 60 тыс. автомобилей в США из-за различных проблем с программным обеспечением (ПО).

Audi отзывает около 44,4 тыс. машин из-за неполадок, которые могут привести к сбою в работе дисплея панели приборов, сообщает Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA). Это касается автомобилей A6, A6 All Road, A7, A8, Q7, Q8, RS 6 Avant, RS 7, RS Q8, S6, S7, S8, SQ7 и SQ8 модельного ряда 2021 года.

"Дисплей панели приборов, на котором не отображается важная информация о безопасности, такая как спидометр или сигнальные лампы, увеличивает риск аварии", - говорится в сообщении ведомства.

Также отзываются 8,57 тыс. электромобилей Porsche Macan, выпущенных в 2024-2025 годах, из-за проблемы с камерой заднего вида, которая может не показывать или давать размытое изображение.

Кроме того, отзыв затронет более 9,7 тыс. автомобилей Porsche Taycan 2022-2023 годов, поскольку ошибка в системе может отключить подушку безопасности переднего пассажира.

Audi Porsche Volkswagen США
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