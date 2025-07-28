Audi увеличила полугодовую выручку на 5,3%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Audi в первом полугодии увеличил выручку на 5,3% относительно того же периода прошлого года - до 32,573 млрд евро, сообщается в его отчетности.

Операционная прибыль упала на 45,1% и составила 1,087 млрд евро. Маржа по ней опустилась до 3,3% с 6,4% годом ранее.

Компания за шесть месяцев поставила клиентам 794 088 автомобилей, на 5,9% меньше, чем годом ранее. В том числе продажи Bentley упали на 11% (до 4,88 тысячи машин), Audi - на 5,9% (до 783,53 тысячи), тогда как поставки Lamborghini выросли на 2,2% (до 5,68 тысячи).

В Европе Audi отгрузила на 2,4% меньше автомобилей (338,77 тысячи), в Германии продажи выросли на 0,8% (до 104,28 тысячи). В Китае было продано 288,72 тысячи машин, что на 10,3% меньше, чем годом ранее. Поставки в США уменьшились на 11,6% - до 84,9 тысячи.

Реализация электромобилей по всему миру выросла на 32,3% и достигла 101 384 штук.

Продажи мотоциклов Ducati сократились на 5,7% - до 30 234 единиц.

Audi ухудшила прогноз выручки в 2025 году до 65-70 млрд евро с ранее ожидавшихся 67,5-72,5 млрд евро, операционной маржи - до 5-7% с 7-9%. Это обусловлено повышением импортных пошлин в США, а также расходами на реструктуризацию.

Компания планирует, что поставки автомобилей в этом году будут находиться в диапазоне 1,65-1,75 млн по сравнению с 1,7 млн в 2024 году.

Audi входит в группу Volkswagen.