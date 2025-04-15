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Иран и РФ на 90% решили вопросы по транзиту российского газа

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Иран практически полностью решили вопросы в рамках проекта транзита российского газа через территорию Исламской Республики.

"Документ подписан. У нас есть полная готовность, проводим исследования технического характера, но 90% наших вопросов решены", - сообщил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в РФ Казем Джалали на Евразийском нефтегазовом форуме.

По его словам, на следующей неделе министр нефти Ирана посетит Москву для участия в межправкомиссии. "На ней также планируется обсудить наши вопросы", - отметил он.

Посол добавил, что в рамках рассматриваемого проекта есть возможность возобновить использование уже имеющегося газопровода, а также построить новый газопровод как ответвление от существующего.

"Мы готовы к транзиту российского газа. Вся необходимая инфраструктура будет предоставлена российским коллегам", - подчеркнул он.

В начале года Москва и Тегеран согласовали маршрут прокладки газопровода из России в Иран - он пройдет через Азербайджан. Сначала планируется небольшая мощность - около 2 млрд кубометров в год, но "есть предварительная договоренность, что мы нарастим до 55 млрд куб. м", говорил тогда министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

По его словам, переговоры находились на финальной стадии, шло согласование цены.

Иран
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