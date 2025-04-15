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Brent остается в минусе и торгуется у $64,79 за баррель

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти незначительно снижаются после того, как Международное энергетическое агентство резко ухудшило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году.

К 17:57 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,09 (0,14%), до $64,79 за баррель. Майске фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,06 (0,1%) и торгуются по $61,47 за баррель.

МЭА понизило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году до 726 тысяч баррелей в сутки. Месяцем ранее агентство прогнозировало показатель на уровне 1,031 млн б/с. Теперь МЭА оценивает мировой спрос на нефть в текущем году в 103,54 млн б/с.

"Ухудшение перспектив мировой экономики на фоне внезапной эскалации торговой напряженности в начале апреля привело к понижению нашего прогноза роста спроса на нефть", - говорится в отчете агентства, где отмечают, что около половины сокращения спроса придется на США и Китай.

Первая оценка МЭА по спросу на нефть в 2026 году - 104,23 млн б/с - предполагает замедление темпов прироста до 692 тысяч б/с.

Ранее ОПЕК впервые с января скорректировала оценки темпов роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах, понизив их на 150 тыс. б/с - до 1,3 млн б/с и 1,28 млн б/с соответственно.

"Излишек предложения на рынке нефти увеличивается, - написали аналитики HSBC под руководством Ким Фустье. - Сочетание ослабевающего спроса и увеличивающейся добычи в странах ОПЕК+ говорит о том, что избыток предложения на мировом рынке нефти в 2025 году будет больше, чем мы предполагали еще несколько месяцев назад".

За последние две недели нефть подешевела примерно на $10 за баррель на опасениях, что развязанные президентом США Дональдом Трампом торговые войны спровоцируют глобальную рецессию, которая в свою очередь приведет к падению спроса на топливо, особенно в США и Китае.

Трамп 14 апреля намекнул на возможность смягчения пошлин на импорт автомобилей и автозапчастей, что несколько воодушевило участников рынка.

Brent WTI Китай ОПЕК США Дональд Трамп
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