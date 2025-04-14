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Нефть Brent подорожала до $65,6 за баррель

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть активно растут днем в понедельник, участники рынка следят за новостями о внешнеторговых пошлинах.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:34 по московскому времени подорожали на $0,89 (1,37%) - до $65,65 за баррель.

Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подскочили на $0,88 (1,43%) - до $62,38 за баррель.

На минувших выходных в американских СМИ появились сообщения о том, что власти исключили из зеркальных импортных пошлин десятки видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны и некоторые микрочипы.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что объявит о мерах в отношении импорта полупроводников в ближайшие дни. Отвечая на вопрос репортера о тарифах на электронику, такую как смартфоны и планшеты, он сказал: "Об этом будет объявлено очень скоро, и мы будем обсуждать это, но мы также поговорим с компаниями".

"Как мы поступили со сталью, как мы поступили с автомобилями, как мы поступили с алюминием (...), мы сделаем то же самое с полупроводниками, чипами и многими другими вещами", - пояснил он, отметив, что хотел бы, чтобы эти и другие товары производились в США.

Как отмечают аналитики, это может означать, что в отношении полупроводников будет применена более длительная и прозрачная процедура введения пошлин, предусматривающая проверку в течение 270 дней и консультации с компаниями.

Падение цен на нефть ниже $60 за баррель на прошлой неделе было чрезмерной реакцией, заявил глава отдела исследований в трейдинговой компании Gunvor Фредерик Лассер.

"Мне кажется, рынок слишком остро отреагировал, - сказал он в интервью Bloomberg. - Не только на рынке нефти, но и на рынках акций люди начали закладывать в котировки глобальную рецессию. Мне это представляется чрезмерным, по крайней мере пока".

По мнению Лассара, новые импортные пошлины, объявленные Трампом, приведут к сокращению мирового спроса на нефть примерно на 380 тыс. баррелей в сутки.

Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз глобального спроса на нефть на текущий год на 300 тыс. б/с и теперь полагают, что он вырастет всего на 300 тыс. б/с.

Как говорится в отчете банка, прогноз средней стоимости Brent на текущий год понижен до $63 с $69 за баррель, WTI - до $59 c $66 за баррель. Прогноз для Brent на 2026 год ухудшен до $58 с $62 за баррель, для WTI - до $55 с $59 за баррель.

"Цены на нефть могут превысить наши прогнозы, если администрация резко сменит тарифную политику, послав тем самым обнадеживающий сигнал рынкам, потребителями, и бизнес-сообществу", - отмечается в обзоре Goldman.

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