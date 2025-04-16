Активы интегрированных с маркетплейсами банков увеличились в 2024 году вчетверо

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Активы интегрированных с маркетплейсами банков увеличились в четыре раза за 2024 год, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на международной конференции Data Fusion.

"Мы видим, что маркетплейсы покупают банки - не очень большие. Активы этих банков составляют 0,2% активов всей банковской системы, но в прошлом году они выросли в четыре раза", - сказала она.

По ее словам, "то, что маркетплейсы стали покупать банки, означает - их что-то не устраивало в том партнерстве, которое банки предлагали".

Предоставление финансовых сервисов на маркетплейсах может осуществляться не только через банки, отметила глава ЦБ: "Мы хотим дать больше возможность финтехам оказывать платежные услуги, сейчас готовится проект закона о небанковских поставщиках платежных услуг".

Платформы "пытаются идти в иные сервисы, кроме финансов, хотят еще где-то заработать, становятся экосистемами. Мы видим, что маркетплейсы все больше проникают в финансовую сферу", отметила она. Клиенту "важно в один клик не только оплатить товар, но если у него не хватает денег, например, взять кредит". И такое "взаимопроникновение обязательно будет продолжаться", полагает Набиуллина.

В целом "ни банки, ни маркетплейсы пока не могут понять, то ли они партнеры в этой системе, то ли это будет жесткая конкуренция", отметила она.

По ее мнению, регулирование маркетплейсов следует осуществлять, но оно "должно быть сбалансированным на данном этапе". "Мы должны создать условия для развития платформенной экономики, не ограничить инноваторов, но наоборот, создать им условия".

Председатель ЦБ напомнила: поскольку участники финансового рынка, в первую очередь банки, становятся активными партнерами маркетплейсов, за ними следует регулирование ЦБ. "Что касается нефинансовых сервисов - это прерогатива правительства. Мы здесь делимся с правительством своим опытом и экспертным мнением", - продолжила она.

Принципы регулирования от ЦБ

"Когда банки вкладываются в активы экосистем, это вложения часто убыточные. Мы не хотим, чтобы эти вложения они делали за счет вкладчиков. Такого рода вложения должны делаться за счет капитала банков или акционеров. Со следующего года такое регулирование будет постепенно внедряться для того, чтобы ограничить риски для вкладчиков", - заявила Набиуллина.

Следующим важным принципом регулирования она определила "принцип платформенной или сервисной нейтральности" .

В качестве нарушения такого принципа она привела практику, которой противодействовали не один год ЦБ и ФАС. Случалось, что "приходя в банк за ипотечным кредитом, вам надо оформить страховку на квартиру, а кредитор готов предлагать только страховку своего банка, но не лучшую страховку из тех, что можно выбрать на рынке. Мы долго с банковскими группами дискутировали на эту тему, сейчас ситуация изменилась благодаря активной позиции ФАС России", - сказала председатель ЦБ. Теперь, по ее словам, можно выбрать услугу у разных страховщиков, при условии, что она "отвечает определенным правилам".

"Так же и платформы. Если они продают товары или услуги, свои или чужие, то должен быть применен одинаковый принцип нейтральности", - считает глава ЦБ.

Еще один вопрос, который нуждается в регулировании - это "мониторинг финансовых рисков".

"Платформы стали очень большими, оборачиваются на них очень большие ресурсы. Хотя бы аудированная финансовая отчетность должна быть", - убеждена Набиуллина.

Следующий момент - операционная надежность. "Если большой объем покупок и продаж завязан на те или иные платформы, то должна быть уверенность в операционной надежности, в обеспечении непрерывности операций, в защите данных и в переходе к отечественному программному обеспечению", - перечислила она.

Набиуллина считает, что для функционирования платформ "нужны единые понятные и прозрачные правила". В противном случае правила все равно появятся, "но они могут не быть справедливыми, и от такого положения вещей могут страдать слабые стороны - поставщики и клиенты. Их права надо защищать".

Как сообщила на конференции Data Fusion основатель Wildberries Татьяна Ким, "20 млн покупок ежедневно осуществляется только на платформе Wildberries". Она предположила, что общая цифра по рынку приближается к 40 млн.

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