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Банк России отметил увеличение доли убыточных углекомпаний в Кузбассе

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Кузбассе, крупнейшем угледобывающем регионе России, растет доля убыточных угольных предприятий, растет, на начало февраля она достигла 57%, говорится в апрельском докладе Банка России по региональной экономике.

"Несмотря на увеличение отгрузки, к началу февраля 2025 года угольные предприятия Кузбасса получили сальдированный убыток против прибыли в январе 2024 года, доля убыточных компаний достигла 57% против 45% годом ранее", - говорится в докладе.

В числе причин роста убыточности ЦБ называет усиление санкционного давления, падение мировых цен на уголь и рост себестоимости добычи. Из-за нестабильной ситуации в отрасли многие угольные компании Сибири снижают производственные планы на 2025 год и консервируют отдельные участки производства, отмечается в докладе.

В целом в Сибири в феврале рост угледобычи в годовом выражении ускорился до 3,8% с 2,7% в январе.

"Как и месяцем ранее, положительную динамику определил энергетический уголь. Сокращение добычи металлургического угля ускорилось на фоне продолжающегося снижения выплавки стали в России и неблагоприятной конъюнктуры внешних рынков", - говорится в докладе.

Увеличение угледобычи в Сибири ЦБ связывает с ростом экспортных поставок - регулирование парка порожних вагонов (c конца предыдущего года) позволило увеличить скорость движения на железной дороге. Кроме того, на экспорт пошел уголь, который не могли вывезти ранее. Так, в январе-феврале объемы экспорта угля (в годовом выражении) нарастили Кузбасс, Хакасия, Новосибирская область после снижения в четвертом квартале 2024 года.

Добыча угля, по данным ЦБ, растет и на Дальнем Востоке. В этом макрорегионе в январе-феврале 2025 года она выросла на 15% к аналогичному периоду 2024 года. Крупный производитель коксующегося угля в Якутии в начале года ввел в эксплуатацию новые мощности, что позволит увеличить производство на предприятии почти на четверть. Одно из добывающих предприятий Приморского края для улучшения качества угля и увеличения продаж строит обогатительную фабрику, которую планирует запустить до конца второго квартала текущего года.

Рост добычи на Дальнем Востоке привел к увеличению запасов на складах из-за слабого внешнего спроса и ограниченных провозных мощностей железной дороги. Поставки угля в страны Азии в первом квартале 2025 года снизились как в квартальном, так и в годовом выражении. Это связано с сохраняющимися рекордно высокими запасами угля в Китае, а также с усилением конкуренции и снижением угольной генерации на основных рынках сбыта. Экспортные цены на уголь в дальневосточных портах продолжили снижаться и к концу марта достигли самого низкого уровня как минимум с начала 2021 года, добавляет ЦБ.

Кузбасс Хакасия Банк России Якутия Сибирь
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