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Погрузка угля в Восточной Сибири за четыре месяца снизилась на 8%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Погрузка угля на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД, филиал РЖД) в январе-апреле 2025 года сократилась на 7,7% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года – до 9,2 млн тонн, сообщила пресс-служба ВСЖД.

Основные грузоотправители угля в пределах работы ВСЖД – "Востсибуголь" (En+), добывающий каменный и бурый уголь, и Тугнуйский разрез "СУЭК" (каменный уголь).

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По данным филиала, погрузка лесных грузов снизилась на 5,6% до 817 тыс. тонн, промышленного сырья – на 11,7% до 554 тыс. тонн, строительных грузов – на 2,6% до 515 тыс. тонн, химикатов и соды – на 16,4% до 126 тыс. тонн.

Между тем, погрузка железной и марганцевой руды выросла на 6,2% до 1,2 млн тонн, цветной руды и серного сырья – на 17,6% до 110 тыс. тонн, химических и минеральных удобрений – на 15,6% до 96 тыс. тонн.

ВСЖД также отмечает, что в январе-апреле погрузка нефти и нефтепродуктов достигла 3 млн тонн, что на 5,4% больше, чем годом ранее.

В целом за четыре месяца 2025 года погрузка на ВСЖД составила 18,8 млн тонн, сократившись на 1,7%.

ВСЖД проходит по территории Иркутской области, Бурятии, частично – по Забайкальскому краю и Якутии.

РЖД ВСЖД Востсибуголь En+ СУЭК
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