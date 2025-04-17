Создан "Центр правовой поддержки группы Газпром"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Группа "Газпром" пополнилась новой специализированной компанией - АО "Центр правовой поддержки группы Газпром" (ЦППГГ). Как сообщается в ЕГРЮЛ, это название получила компания группы, которая ранее называлась "Солидити".

Она заявляет основным видом деятельности "деятельность в области права" (ранее было "строительство жилых и нежилых зданий"). Также новыми видами записаны обработка данных, предоставление услуг по размещению информации; создание и использование баз данных и информационных ресурсов, финансовый, налоговый, управленческий консалтинг; организация конференций и выставок.

С февраля компанию возглавляет Сергей Кузнец - начальник юридического департамента ПАО "Газпром".

В конце 2024 года глава "Газпрома" Алексей Миллер объявил о начале новой корпоративной реформы - с объединением сервисных функций в одном центре: "Принято решение о внедрении сервисной модели для обеспечивающих функций в Группе "Газпром"". Создается общий центр обслуживания, где будут консолидированы сервисные активы - бухгалтерский учет и расчеты, управление недвижимостью, кадровое делопроизводство, правовая поддержка, цифровые услуги и работа с конечными потребителями.

Уже известно, что группа "Газпром межрегионгаз" (МРГ), занимающаяся реализацией и распределением газа "Газпрома" на российском рынке, создает Единый центр по работе с клиентами с регистрацией в Великом Новгороде (ООО "Газпром межрегионгаз ЕЦРК").