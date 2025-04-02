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В марте ипотечный портфель российских банков рос на уровне февраля

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Ипотечный портфель российских банков, по предварительным данным, в марте показывает рост на уровне февраля, заявил на съезде Ассоциации российских банков замдиректора департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев.

"В феврале рост уже мы видим. По марту пока цифр официальных нет, но предварительно тоже показывают рост на уровне февраля", - сказал он.

Ипотечное кредитование в феврале выросло на 0,2% после снижения на те же 0,2% в январе, выдачи жилищных кредитов увеличились на 79%, до 227 млрд рублей.

По данным ЦБ, в прошлом году банки выдали ипотеку на 4,9 трлн рублей, что почти на 40% ниже перегретого 2023 года (7,8 трлн рублей). Регулятор ожидает рост ипотечного портфеля в 2025 году на уровне около 5% (после 13% в 2024 году).

Евгений Румянцев АРБ Банк России ЦБ РФ
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