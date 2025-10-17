Поиск

В сентябре в России рост ипотечного кредитования остался на уровне августа

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В России в сентябре задолженность населения по ипотеке, по предварительным данным, увеличилась на 0,8% после роста на 0,9% в августе и составила 22,6 трлн рублей, говорится в обзоре Банка России о развитии банковского сектора.

Объем выдачи ипотеки в сентябре вырос до 404 млрд рублей против 392 млрд рублей в августе.

Доля ипотеки, выдаваемой по госпрограммам, остается значительной - порядка 80%. По наиболее востребованной "Семейной ипотеке" за месяц предоставлено 271 млрд рублей (в августе - 278 млрд рублей).

Выдачи рыночной ипотеки постепенно увеличиваются, но их объемы остаются небольшими, поскольку ставки все еще высокие, отмечает ЦБ. В конце сентября средняя маркетинговая ставка по рыночным программам составляла 21,3%, к концу августа она снизилась на 1,1 процентного пункта. По предварительным данным, в сентябре по рыночной ипотеке выдано 92 млрд рублей после 73 млрд рублей в августе.

Портфель необеспеченных потребительских кредитов в сентябре сократился на 0,1% - до 13,3 трлн рублей, в августе он почти не изменился (-0,02%). Выдачи в сегменте кредитов наличными снизились, а в сегменте кредитных карт, наоборот, выросли. Заемщики все еще предпочитают не брать большие суммы наличными, а использовать кредитные карты, особенно с учетом льготного периода.

Автокредитование по-прежнему активно увеличивалось, в сентябре прирост, по оценкам регулятора, превысил 2% после увеличения на 2,7% в августе.

Розничный кредитный портфель в сентябре вырос на 0,7% после увеличения на 0,9% в августе.

Банк России ЦБ РФ
