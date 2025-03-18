Чемезов заявил об актуальности вопроса возврата Renault в капитал "АвтоВАЗа"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Вопрос возврата в капитал "АвтоВАЗа" ушедшего из России французского автоконцерна Renault еще актуален, но такие переговоры сейчас не ведутся, сообщил глава "Ростеха" (владеет 32,3% в "АвтоВАЗе") Сергей Чемезов журналистам в кулуарах съезда РСПП во вторник.

На вопрос о том, является ли тема возврата Renault в капитал российского автопроизводителя пройденным этапом, Чемезов ответил: "Да нет, почему? Это не пройденный этап. Конечно, это необходимо – возвращаться. Если они согласятся на это".

Условий для потенциально возможного возврата Renault глава "Ростеха" не обозначил. Он отметил, что предметных обсуждений на этот счёт пока не ведется. "Нет, пока нет никаких переговоров", - сказал он, комментируя возможность возврата Renault в капитал "АвтоВАЗа".

Renault в 2022 году продала свой российский завод и 68%-ю долю в "АвтоВАЗе" в рамках символических сделок за рубль, списав по итогам того года 2,2 млрд евро от прекращения операций в РФ. Вместе с тем компания сохранила опцион на возврат в капитал российского автоконцерна в течение шести лет.

Financial Times в конце февраля цитировала главу Renault Луку де Мео, который ответил на вопрос о возможном возврате в РФ, заявив, что "не думал о подобном сценарии, потому что все постоянно меняется", но вместе с этим и добавив, что в компании намерены "посмотреть, как пойдут дела". "Я бы предпочел сосредоточиться на построении будущего, а не догонять прошлое... Но мы – деловые люди. Когда мы увидим возможность для бизнеса, мы постараемся ухватиться за нее", - говорил CEO Renault.

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов позже сказал журналистам, что реализация опциона на возврат Renault в капитал "АвтоВАЗа" возможна только в случае возмещения французским автоконцерном сделанных в его отсутствие инвестиций в развитие российского предприятия. Он называл оценочную сумму этих вложений – более 110 млрд руб. по итогам 2023-2025 годов.

"Надо посмотреть документы. В том числе те дополнительные условия, при которых этот колл-опцион может быть раскрыт. Приступив к исполнению обязанностей руководителя "АвтоВАЗа", я этот документ не анализировал, это было неважно в 2022 году, когда мы завод поднимали с колен и он был в состоянии простоя. Но, насколько я наслышан, там должен быть оценен объем инвестиций, которые сделало и государство, и само предприятие за этот период времени", - говорил Соколов журналистам, комментируя тему возможного возврата Renault.

"Что касается объема инвестиций, эти цифры я уже неоднократно называл. Они превосходят те среднегодовые объемы инвестиций, которые были в свое время сделаны непосредственно предыдущим акционером - Renault. В двадцатых годах он в пределах 20-22 млрд руб. ежегодно направлял на развитие предприятия с точки зрения обновления мощностей. В 2023 году наш объем инвестиций составил более 27,5 млрд руб., в 2024 году цифра вплотную приблизилась к 40 млрд руб. В плане на текущий, 2025 год, эта цифра, наверное, будет в пределах минимум 45 млрд руб. Понятно, что эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать. Таким образом, цена входа точно не будет равна цене выхода за 1 рубль", - заявлял глава "АвтоВАЗа".

Впрочем, о конкретных переговорах между концернами пока не сообщалось. Кроме того, в "АвтоВАЗе" позже подчеркивали, что компания может эффективно развиваться и обеспечивать технологический суверенитет самостоятельно и не ждет возвращения Renault.

Единственным акционером "АвтоВАЗа", согласно последней имеющейся в открытом доступе информации, сейчас является ООО "Авто Холдинг", участниками которого на конец 2024 года были ФГУП "НАМИ" (67,7%) и Ростех (32,3%).