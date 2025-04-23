Петербургская биржа планирует увеличить номенклатуру биржевых товаров

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - АО "Петербургская биржа" (Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа - СПбМТСБ) планирует в 2025 году увеличить номенклатуру товаров, торгуемых на бирже, и рассчитывает привлечь в качестве покупателей компании и организации, закупки которых регулируются 223-ФЗ, заявил "Интерфаксу" вице-президент биржи Павел Заборщиков.

"Год назад было принято решение о развитии новых направлений, - рассказал Заборщиков. - Одно из них - привлечение к биржевым торгам компаний и организаций, подпадающих под действие 223-ФЗ".

Вице-президент Петербургской биржи напомнил, что еще весной 2024 года Минфин и ФАС пояснили, что такие компании могут закупать необходимые им товары на биржевых торгах. При этом он отметил, что у этих заказчиков имеется два варианта закупок товаров на бирже. В одном случае, если компания намерена следовать порядку, предусмотренному 223-ФЗ, она должна указать в своем положении о закупках биржевые торги в качестве одного из способов закупки. В другом, осуществлять закупки на основании законодательства об организованных торгах (325-ФЗ) напрямую, без дополнительных процедур, так как нормы 223-ФЗ это позволяют.

Помимо этого, в ноябре прошлого года правительство поручило регионам проинформировать компании топливно-энергетического комплекса о возможности проведения закупок с помощью биржевых торгов.

По словам Заборщикова, использование биржевых торгов позволяет заказчикам по 223-ФЗ экономить сразу по нескольким направлениям.

"Дело в том, что при закупках товаров через биржу компании не требуется готовить документацию, соблюдать предусмотренные в 223-ФЗ сроки проведения закупочных процедур, - пояснил он. - Кроме того, все мы знаем, что только ФАС России проверяет десятки тысяч закупок по жалобам участников, выдает предписания. В случае с биржевыми торгами у контролирующих органов нет предмета для рассмотрения. Соответственно, нет проверок, нет оспаривания и, как следствие, - нет судебных разбирательств со стороны контролёров".

Заборщиков добавил, что помимо этого есть и прямая экономия средств - за счет отсечения посредников.

"Мы только начали работу в этом направлении, и поэтому пока нет конкретной статистики, которая бы позволяла оценить эффективность биржевых торгов по сравнению с конкурентными способами закупок по 223-ФЗ, - признал Заборщиков. - Однако в ряде случаев компании отмечали, что закупка через биржевые торги обошлась им дешевле, чем через конкурс или аукцион, приблизительно до 30%".

По мнению вице-президента Петербургской биржи, особенно актуально использование биржевых торгов может стать для компаний, которые попали под те или иные антироссийские санкции и должны проводить свои закупки на специализированных ЭТП. При этом они не имеют права размещать информацию о своих закупках на сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок.

"Биржевые торги по умолчанию проводятся на условиях анонимности - продавец не знает, кто является покупателем и наоборот, - пояснил Заборщиков. - Соответственно, в этом случае подсанкционные компании автоматически выполняют требования 301 правительственного постановления, не неся дополнительных затрат на проведение закупок на спецЭТП".

По словам Заборщикова, есть несколько сдерживающих факторов, которые ограничивают использование биржевых торгов для осуществления закупок. Один из них - незнание: компании просто не в курсе, что могут без каких-либо проблем закупать необходимые товары на бирже.

"Линейка биржевых товаров не такая большая, как хотелось бы - ассортимент ограничен, - сказал Заборщиков. - В том числе для решения этой задачи мы работаем над увеличением номенклатуры биржевых товаров. Сейчас это нефтепродукты, продукты нефтехимии, уголь, лес, арматура, щебенка и другие. В ближайшей перспективе планируем к ним добавить большое число стройматериалов, а также сельхозпродукцию и ряд других товаров".

При этом Заборщиков подчеркнул, что не все организованные торги относятся к биржевым, а собственно биржевым товаром считается тот товар, который реализуется на бирже. А правила торгов регистрируются Банком России после проверки на соответствие действующему законодательству.

Еще одно узкое место, по словам Заборщикова, - логистика. Если в традиционных закупках есть возможность предусмотреть доставку товара поставщиком до конкретной точки, то в классических биржевых торгах доставка - задача заказчика.

"Поэтому сейчас активно занимаемся вопросами организации возможности мультимодальных перевозок, - отметил вице-президент Петербургской биржи. - Ведём переговоры с транспортными компаниями и уже находимся в высокой степени готовности по вопросу организации таких перевозок. На данный момент есть уже конкретные примеры доставки, например, угля непосредственно до котельной".

Заборщиков добавил также, что биржевые торги осуществляются с использованием клиринга - клиринговая организация обеспечивает минимизацию риска контрагента при проведении расчётов. Однако, с другой стороны, по мнению Заборщикова, ряд заказчиков может отпугивать необходимость сразу платить живыми деньгами за необходимый товар с использованием клиринга.

"В результате, объем закупок субъектов 223-ФЗ через биржевые торги пока небольшой: по итогам прошлого года они закупили на бирже более 350 тонн нефтепродуктов, более 500 тысяч кубометров газа и около 200 тонн угля, - сказал Заборщиков. - Но это только часть тех компании, про которые мы знаем - далеко не все покупатели обозначают себя как субъектов 223-ФЗ".

Он добавил, что биржа в настоящее время не выделяет субъектов 223-ФЗ в отдельную категорию и, соответственно, отдельной статистики по ним пока не ведёт.

"Развивая это направление, мы ставим задачу увеличения объема торгов в целом в условиях поступательного увеличения доли сделок, совершаемых в рамках закупок по этому федеральному закону, - пояснил Заборщиков. - Это закономерный процесс: компании с государственным участием всё активнее осваивают биржевые инструменты, оценивая их удобство, прозрачность и экономический эффект. Биржа, в свою очередь, продолжает совершенствовать сервисы, расширять товарную линейку и логистические решения".