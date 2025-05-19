"Мосбиржа" с 20 мая допустит корпоративные облигации к вечерним торгам

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Инвесторы с 20 мая смогут заключать сделки с корпоративными облигациями на вечерней сессии фондового рынка "Московской биржи", сообщила торговая площадка.

Инвесторам будут доступны 100 облигаций 37 российских компаний. В дальнейшем список планируется дополнять новыми выпусками.

Вечерние торги проходят с 19:00 до 23:50 по московскому времени..

Таким образом, общее количество инструментов, доступных инвесторам во время проведения вечерних торгов на фондовом рынке "Мосбиржи", достигнет 418, включая акции, облигации федерального займа, корпоративные облигации (включая замещающие) и паи фондов.

Доля частных инвесторов в общем объеме торгов облигациями в апреле составила 31,5%, а в объеме вторичных торгов корпоративными облигациями - 43%.

Объем сделок физлиц с облигациями в апреле вырос на 56% по сравнению с апрелем прошлого года, до 234,5 млрд рублей.