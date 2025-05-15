"Мосбиржа" с 16 мая увеличивает количество акций на утренних и вечерних торгах

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 16 мая добавит шесть акций российских компаний в перечень ценных бумаг, доступных на утренней и вечерней сессиях, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Так, инвесторы смогут совершать сделки с акциями "Россети Центр и Приволжье", "Россети Центр", "Россети Северо-Запад", "Россети Волга", "Акрон" и "ТГК-14".

С 17 мая эти бумаги станут доступны для заключения сделок на торгах выходного дня.

Утренняя сессия на рынке акций проводится с 6:50 до 9:50 по Москве, вечерняя - с 19:00 до 23:50.