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"Росатом" надеется залить первый бетон под малую АЭС в Узбекистане через год или раньше

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" рассчитывает через год или раньше залить бетон под малую АЭС в Узбекистане, сообщил журналистам в Ташкенте глава компании Алексей Лихачев.

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"Мы работаем и законтрактовали в том числе субподрядную организацию узбекистанскую, поэтому у нас все юридические вопросы для старта проекта решены. Впереди обычная для нас рутина - это конкретизация проекта, лицензирование и первый бетон, который, надеюсь, что через год, может быть, раньше, будет реализован", - сказал он.

Отвечая на вопрос о потенциале строительства в стране большой АЭС, Лихачев сказал, что у "Росатома" "уже будут готовы предложения не только по облику этих будущих объектов, но и по финансовой схеме, и по организационным вопросам, связанным с максимальной локализацией", к моменту, когда руководство страны решит ее строить. "Ну и конечно же, мы будем реализовывать этот проект, как мы умеем это делать, в формате международного сотрудничества, привлекая лучшие практики в электротехнике, машиностроении", - заключил он, отметив, что ядерные технологии и реакторный остров "будут российскими".

Проект строительства малой АЭС в Узбекистане - первый подобный экспортный проект "Росатома" за рубежом. Стороны договорились о нем весной прошлого года, а осенью был подписан протокол о начале работ, предусматривавший проектные работы и разработку документации.

Проект предусматривает строительство шести реакторов мощностью 55 МВт каждый. Строительные работы предполагалось начать этим летом, а ввод АЭС в эксплуатацию планируется поэтапно в 2029-2033 годах.

При этом финансировать проект будет узбекская сторона, вопрос о российском кредите не обсуждался, отмечал глава "Росатома" Алексей Лихачев ранее. Он также сообщал, что Узбекистан не отказывается от идеи строительства большой АЭС.

АЭС Алексей Лихачев Росатом Узбекистан Атомстройэкспорт АСММ
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