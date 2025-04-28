Компания "Водоходъ" отменит круизы на теплоходе "Николай Жарков" на лето

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Круизный оператор "Водоходъ" отменит запланированные на лето 2025 года круизы на теплоходе "Николай Жарков" в связи с тем, что он не будет достроен в срок, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Сдача круизного судна "Николай Жарков ", первый рейс которого был запланирован на 1 августа из Москвы, переносится на четвертый квартал 2025 года. Спуск на воду, как и планировалось, состоится 11 июня, после чего "Николай Жарков " отправится на достройку. Изменение сроков введения судна в эксплуатацию связано с трудностями с поставками комплектующего судового оборудования из-за санкций", - говорится в сообщении.

По данным АТОР, на "Николае Жаркове" было запланировано 30 круизов, половина из которых была полностью продана еще в середине апреля. Отмены рейсов коснутся не менее 2,5 тысяч туристов. В компании "Водоходъ" сейчас предлагается три варианта решения этой проблемы: перенос круиза на 2026 год с фиксацией текущей стоимости круизной путевки, перебронирование круиза на 2025 год на теплоходы класса люкс, возврат средств.

"Можно предположить, что самыми популярными вариантами станут перенос круиза на 2026 год или возврат денег. Перенос круизов на теплоходы класса люкс сейчас осуществить трудно, так как выбор судов такого уровня невелик. Стоимость круизов на "Николае Жаркове" начиналась в среднем от 200 тысяч руб. на человека за неделю, поэтому наиболее подходящими вариантами могут быть путешествия на теплоходах "Мустай Карим" или "Максим Горький". Но у первого из них очень высокая загрузка, а второй выполняет круизы на Енисее, что подходит далеко не всем туристам", - говорится в сообщении.

Суда класса "река-море" по проекту "Карелия" строятся на Нижегородском заводе "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию под управлением банка ВТБ). Всего должно быть построено три теплохода такого класса. Спуск на воду еще двух запланирован на 2026 год. Заказчик судов - компания "Водоходъ".