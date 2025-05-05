РСТ отметил рост бронирований круизов по Средиземноморью на лето

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Продажи летних круизов по Средиземноморью выросли, наибольшим спросом пользуются маршруты по Италии, Испании и Франции, сообщает Российский союз туриндустрии.

"Люди соскучились по европейским странам. Берут маршруты по Италии, Франции, Испании - главный треугольник большинства европейских круизов на 7-8 дней. В одной поездке чаще всего хотят увидеть Геную, Марсель, Барселону, Тунис, Палермо, Ибицу. Можно уже говорить о возвращении к допандемийному спросу, как и по наземным путешествиям в Европу, даже при том, что легче ездить туда не становится. Лететь к старту круиза придется через тот же Стамбул, потом заселение на корабль, посещение новых стран, но уже без дополнительных перелетов и размещения в гостиницах", - рассказал генеральный директор круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский.

Эксперт напомнил, что в круизах заранее решены практически все вопросы, которые могут вызывать у россиян трудности в нынешних условиях. Питание и размещение на лайнерах оплачивается туроператорам в рублях, также можно приобрести размещение в отелях до или после посадки на лайнер.

Как отметили в РСТ, у россиян востребованы круизы по Европе с выходом из турецких портов Кушадасы и Стамбул, но популярны и маршруты из итальянской Чивитавеккьи и Барселоны.

До 2020 года, по оценкам экспертов, зарубежные круизы приобретали около 100 тыс. российских туристов в год. Наиболее популярными у россиян были маршруты по Средиземноморью.