Electrolux получил чистую прибыль в I квартале

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Шведский Electrolux AB, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники, получил чистую прибыль в первом квартале после убытка годом ранее, однако показатель оказался ниже ожиданий рынка.

В январе-марте 2025 года чистая прибыль компании составила 42 млн крон ($4,4 млн) против убытка 1,23 млрд крон годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне 193,6 млн крон.

Выручка компании увеличилась на 5% - до 32,576 млрд крон с 31,077 млрд крон годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов предполагал, что этот показатель составит 31,93 млрд крон.

Electrolux отметила усиление неопределенности на рынках и ухудшила свой прогноз для поставок основных видов продукции в Северную Америку: если раньше компания ожидала сохранения поставок примерно на прошлогоднем уровне, то теперь допускает их сокращение. Кроме того, она ожидает "существенного негативного" влияния внешних факторов на свои результаты в 2025 году, тогда как ранее такое влияние оценивалось как "негативное".

Акции Electrolux падают в цене на 11,7% на торгах в Стокгольме. С начала текущего года их стоимость снизилась на 29,3%.