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Ювелирный холдинг Sokolov в 2024 году увеличил EBITDA на 33% до 13,1 млрд рублей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Welvart Group, холдинговая структура ювелирной компании Sokolov, в 2024 году увеличила скорректированную EBITDA на 33% до 13,1 млрд рублей, говорится в отчетности Welvart по МСФО.

Консолидированная выручка выросла на 41% до 60,5 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 22%.

Чистая прибыль увеличилась на 36% до 6,1 млрд рублей.

Общий долг компании на конец декабря составил 18,7 млрд рублей, чистый долг – 11,9 млрд рублей.

В отчетности говорится, что в феврале 2025 года Welvart выплатила 940 млн рублей дивидендов.

Основные финансовые показатели Welvart Group по МСФО, млн рублей:

Показатель2024г.2023г.Динамика
Выручка, в т.ч.60 54042 85441%
- ювелирная розница37 95322 30870%
- ювелирный опт15 90517 147-7%
Себестоимость продаж(29 698)(20 763)43%
Валовая прибыль30 84322 09140%
Коммерческие расходы(15 761)(12 507)26%
Операционная прибыль12 0028 02050%
Прибыль до налогообложения8 8015 98447%
Чистая прибыль, приходящаяся на основных акционеров6 0824 46536%
Операционный денежный поток5 1273 51546%
Скорректированная EBITDA13 0579 78133%
Рентабельность по скорректированной EBITDA22%23%-1 п.п.
Общий долг на конец года18 72910 11085%
Чистый долг на конец года11 8915 279125%

На конец 2024 года контролирующим акционером Welvart Group был Артем Соколов. В 2024 году компания редомицилировалась из Швейцарии в ОАЭ.

Sokolov Welvart Group
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