Ювелирный холдинг Sokolov в 2024 году увеличил EBITDA на 33% до 13,1 млрд рублей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Welvart Group, холдинговая структура ювелирной компании Sokolov, в 2024 году увеличила скорректированную EBITDA на 33% до 13,1 млрд рублей, говорится в отчетности Welvart по МСФО.

Консолидированная выручка выросла на 41% до 60,5 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 22%.

Чистая прибыль увеличилась на 36% до 6,1 млрд рублей.

Общий долг компании на конец декабря составил 18,7 млрд рублей, чистый долг – 11,9 млрд рублей.

В отчетности говорится, что в феврале 2025 года Welvart выплатила 940 млн рублей дивидендов.

Основные финансовые показатели Welvart Group по МСФО, млн рублей:

Показатель 2024г. 2023г. Динамика Выручка, в т.ч. 60 540 42 854 41% - ювелирная розница 37 953 22 308 70% - ювелирный опт 15 905 17 147 -7% Себестоимость продаж (29 698) (20 763) 43% Валовая прибыль 30 843 22 091 40% Коммерческие расходы (15 761) (12 507) 26% Операционная прибыль 12 002 8 020 50% Прибыль до налогообложения 8 801 5 984 47% Чистая прибыль, приходящаяся на основных акционеров 6 082 4 465 36% Операционный денежный поток 5 127 3 515 46% Скорректированная EBITDA 13 057 9 781 33% Рентабельность по скорректированной EBITDA 22% 23% -1 п.п. Общий долг на конец года 18 729 10 110 85% Чистый долг на конец года 11 891 5 279 125%

На конец 2024 года контролирующим акционером Welvart Group был Артем Соколов. В 2024 году компания редомицилировалась из Швейцарии в ОАЭ.