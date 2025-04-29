Ювелирный холдинг Sokolov в 2024 году увеличил EBITDA на 33% до 13,1 млрд рублей
Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Welvart Group, холдинговая структура ювелирной компании Sokolov, в 2024 году увеличила скорректированную EBITDA на 33% до 13,1 млрд рублей, говорится в отчетности Welvart по МСФО.
Консолидированная выручка выросла на 41% до 60,5 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 22%.
Чистая прибыль увеличилась на 36% до 6,1 млрд рублей.
Общий долг компании на конец декабря составил 18,7 млрд рублей, чистый долг – 11,9 млрд рублей.
В отчетности говорится, что в феврале 2025 года Welvart выплатила 940 млн рублей дивидендов.
Основные финансовые показатели Welvart Group по МСФО, млн рублей:
|Показатель
|2024г.
|2023г.
|Динамика
|Выручка, в т.ч.
|60 540
|42 854
|41%
|- ювелирная розница
|37 953
|22 308
|70%
|- ювелирный опт
|15 905
|17 147
|-7%
|Себестоимость продаж
|(29 698)
|(20 763)
|43%
|Валовая прибыль
|30 843
|22 091
|40%
|Коммерческие расходы
|(15 761)
|(12 507)
|26%
|Операционная прибыль
|12 002
|8 020
|50%
|Прибыль до налогообложения
|8 801
|5 984
|47%
|Чистая прибыль, приходящаяся на основных акционеров
|6 082
|4 465
|36%
|Операционный денежный поток
|5 127
|3 515
|46%
|Скорректированная EBITDA
|13 057
|9 781
|33%
|Рентабельность по скорректированной EBITDA
|22%
|23%
|-1 п.п.
|Общий долг на конец года
|18 729
|10 110
|85%
|Чистый долг на конец года
|11 891
|5 279
|125%
На конец 2024 года контролирующим акционером Welvart Group был Артем Соколов. В 2024 году компания редомицилировалась из Швейцарии в ОАЭ.