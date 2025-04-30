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Девелопер Setl Group в 2024 году сократил чистую прибыль по МСФО и выручку

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Девелоперский холдинг Setl Group в 2024 году сократил чистую прибыль по МСФО на 4,3% по сравнению с показателем предыдущего года - до 19,569 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка составила 151,053 млрд рублей (снижение на 1,7%), себестоимость реализации - 98,685 млрд рублей (рост на 0,6%).

Прибыль до налогообложения уменьшилась на 8,2% - до 25,046 млрд рублей. Валовая прибыль равнялась 52,368 млрд рублей (снижение на 5,7%),

Долгосрочные обязательства компании за год сократились на 0,9% и составили 183,882 млрд рублей. При этом краткосрочные - выросли на 23,7%, до 194,519 млрд рублей.

Setl Group объединяет ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтинге и информационных технологиях. Портфель проектов включает жилые комплексы и коммерческие здания в Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях.

Setl Group Петербург Ленинградская область Калининградская область
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