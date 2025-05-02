Рубль днем заметно снижается в паре с юанем

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань уверенно растет в ходе дневных торгов на Московской бирже в пятницу; рубль заметно снижается, отыгрывая возросшую неопределенность относительно урегулирования конфликта вокруг Украины. При этом активность торгов 2 мая в целом пониженная из-за официального выходного дня в России.

Курс юаня в 15:00 по Москве составил 11,465 руб., что на 30 коп. (или 2,69%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 29,37 коп. выше уровня действующего официального курса ЦБ.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 по Москве увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 2,58%, до 83,54 руб./$1; контракт EURRUBF подорожал на 2,61%, до 94,74 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное снижение валютного курса рубля в ходе биржевых торгов 2 мая связано как с уменьшением объема продаж валютной выручки экспортерами в официальный выходной день в России, так и с возросшей геополитической неопределенностью, прежде всего касающегося процесса урегулирования конфликта вокруг Украины. Кроме того, на внутренний валютный рынок давит и в целом нестабильная ситуация на мировых нефтяных площадках.

Президент США Дональд Трамп решит, сколько времени США будут заниматься вопросом урегулирования украинского конфликта, поэтому прорыв на переговорах "нужен очень скоро", заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "Решение о том, сколько времени мы еще уделим этому вопросу, примет президент Трамп", - сказал он в эфире Fox News. Позиции России и Украины "уже стали ближе, но еще далеки друг от друга, а прорыв нужен очень скоро", отметил Рубио.

При этом он добавил, что необходимо принять тот факт, что "Украина не сможет отодвинуть Россию на те позиции, которые она занимала в 2014 году".

В свою очередь, представитель американского Госдепартамента Тэмми Брюс заявила на брифинге, что США по-прежнему готовы прилагать усилия к урегулированию конфликта, "но мы не собираемся по мановению волшебной палочки летать по всему миру, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами. Пришло время для этого". "Сейчас самое время, когда они должны представить и развить конкретные идеи, как положить конец этому конфликту. Это будет зависеть от них самих", - подчеркнула она.

Вместе с тем власти Евросоюза разрабатывают резервный вариант действий с целью сохранить санкции против РФ на тот случай, если власти США займутся улучшением отношений с Москвой, заявила в интервью Financial Times глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Глава дипломатии союза сказала, что ЕС готовит "план Б", чтобы экономические санкции против России остались в силе, если администрация президента США Дональда Трампа выйдет из мирных переговоров по Украине и будет искать пути сближения с Москвой", - пишет издание.

Каллас отметила, что также "план Б" потребуется, если Венгрия в июле заблокирует очередное продление антироссийских санкций Евросоюза. Для продления пакетов санкций Евросоюза против РФ требуется согласие руководителей всех стран ЕС. Однако Венгрия неоднократно выступала с критикой ограничительных мер Евросоюза в отношении России.

Цены на нефть перешли к умеренному снижению в пятницу днем после активного роста по итогам предыдущих торгов. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 по Москве опускается на 0,97%, до $61,53 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 1,06%, до $58,61 за баррель.

Накануне обе марки выросли в цене на 1,8% на сообщении Минторга КНР, что Пекин оценивает заявления представителей США о готовности к переговорам относительно импортных пошлин. Такой сигнал дал рынкам надежду на постепенное улучшение торговых взаимоотношений США и Китая. Опасения по поводу того, что торговые войны спровоцируют глобальную рецессию и вызовут падение спроса на энергоносители на фоне подготовки ОПЕК+ к наращиванию нефтедобычи, стали главным негативным фактором для цен на нефть в последние недели. Локальную поддержку котировкам нефти также оказали заявления президента США о готовности ввести вторичные санкции против покупателей иранской нефти.

Тем временем с начала недели нефть эталонных марок подешевела более чем на 6% на опасениях, что ОПЕК+ будет активно наращивать добычу. Встреча альянса, на которой будут обсуждаться планы по нефтедобыче на июнь, состоится в понедельник. "Попытка восстановления котировок не удалась, что подчеркивает сохраняющиеся опасения относительно мирового спроса с учетом готовности Саудовской Аравии мириться с более низкими ценами ради увеличения доли рынка", - сказал Оле Хансен из Saxo Bank A/S.

В силу того, что в России 2 мая 2025 года официально является выходным днем, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в пятницу не рассчитываются.