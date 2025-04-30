Брюссель готовит план по сохранению санкций в случае сближения Вашингтона и Москвы

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Власти Евросоюза разрабатывают резервный вариант действий с целью сохранить санкции против РФ на тот случай, если власти США займутся улучшением отношений с Москвой, заявила в интервью Financial Times глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Глава дипломатии союза сказала, что ЕС готовит "план Б", чтобы экономические санкции против России остались в силе, если администрация президента США Дональда Трампа выйдет из мирных переговоров по Украине и будет искать пути сближения с Москвой", - пишет издание.

Каллас отметила, что также "план Б" потребуется, если Венгрия в июле заблокирует очередное продление антироссийских санкций Евросоюза.

Глава европейской дипломатии также заявила, что США раздумывают над возможностью отказаться от поддержки Украины. По ее словам, ЕС может помочь Украине в финансовой области, если Вашингтон более не будет поддерживать Киев, но в сфере военной помощи Евросоюзу будет трудно заменить ССША.

При этом она признала, что в некоторых странах ЕС идут дискуссии о том, не последовать ли примеру американской администрации, если она свернет поддержку Украины и перезапустит отношения с Россией.

В середине апреля агентство Bloomberg передавало со ссылкой на источники, что в Евросоюзе прорабатывают варианты того, как продлевать санкции против России без того, чтобы заручаться каждый раз поддержкой всех стран ЕС на этот шаг.

Для продления пакетов санкций Евросоюза против РФ требуется согласие руководителей всех стран ЕС. Однако Венгрия неоднократно выступала с критикой ограничительных мер Евросоюза в отношении России.