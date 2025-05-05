Brent подешевела до $59,17 за баррель

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти падают на фоне решения ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи.

К 8:15 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,12 (3,46%) до $59,17 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,84 (1,35%), до $61,29 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $2,2 (3,77%), до $56,09 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,95 (1,6%), до $58,29 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+, добровольно ограничившие в 2023 году производство нефти на 2,2 млн баррелей в сутки, в минувшие выходные приняли решение с июня увеличить квоты на добычу на 411 тысяч б/с, сообщила ОПЕК.

В марте было решено, что увеличение добычи начнется с апреля на ежемесячной основе и продлится до сентября 2026 года, то есть, с ежемесячным шагом примерно 135-140 тысяч б/с. Однако в апреле страны ОПЕК+ договорились ускорить наращивание добычи до 411 тысяч б/с на май, что было эквивалентно трем ежемесячным надбавкам. Таким образом, это уже второе подряд ускоренное увеличение.

Решение об ускорении добычи и в июне принято "ввиду текущих здоровых рыночных основ, отраженных в низких запасах нефти".

"Рынок просто не сможет переварить увеличенное предложение со стороны ОПЕК+, - отмечает аналитик ICIS Аджай Пармар. - Темпы роста спроса остаются слабыми, особенно с учетом вводимых США торговых пошлин".

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,9%, WTI - на 7,5%.