Европа стремится ускорить закачку газа в ПХГ

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Европа старается выйти на темп закачки газа в подземные хранилища, который бы позволил достигнуть 90-процентного уровня заполнения ПХГ к 1 ноября, как того требует регулирование Евросоюза.

ЕС готовится к будущей зиме в условиях растущей конкуренции на рынке СПГ, сниженного ресурса возобновляемой энергетики и целенаправленно ограниченного доступа к газу "Газпрома". Власти уже готовы пойти на ранее недопустимые компромиссы - что к началу зимы хранилища региона будут пустыми на 1/4.

Как свидетельствуют данные платформы Gas Infrastructure Europe, с конца апреля (пока преимущественно по выходным) удается обеспечивать закачку свыше 300 млн кубических метров в сутки. В рабочие дни текущий промышленный спрос существенно сокращает объем газа, доступного для отправки "про запас". Стабильное поддержание закачки на уровне не ниже 0,3 млрд кубометров в день может обеспечить газовой отрасли региона достижение уровня 90% от общего объема ПХГ к 1 ноября.

По итогам газовых суток 3 мая запасы достигли 40,74%.

Исторически темп закачки был намного меньше (за последние пять лет - в среднем 256 млн куб. м в сутки). Кроме того, в начале сезона её получается вести значительно интенсивнее, поскольку давление в резервуарах ниже, а по мере роста заполнения темп инъекций объективно будет сокращаться.

С другой стороны, европейские регуляторы активно обсуждают возможность послаблений для газовых компаний в вопросах подготовки к будущей зиме. Целевой уровень на 1 ноября может быть снижен с 90% до 83%, или даже до 75% (со сдвигом на 1 декабря). Таких уровней можно достичь при средней закачке 270 млн куб. м в сутки (цель - 83% к 1 ноября), а то и 180 млн куб. м в сутки (цель - 75% к 1 декабря).

Обсуждение регуляторных послаблений оказывает давление на цену газа в регионе. Контракт "на день вперед" на хабе TTF на данный момент торгуется на уровне $387 за тысячу кубометров (после $410 в среднем за апрель).

Стоит отметить, что весьма интенсивный отбор газа из ПХГ ЕС в отопительном сезоне-2024/25 был характерен для довольно мягких, даже теплых погодных условий. Средняя температура воздуха в регионе хоть и была самой низкой за последние четыре года, но заметно превышала климатическую норму.

Кампания по закачке газа в ПХГ сейчас практически полностью обеспечивается за счет импорта СПГ. В настоящее время с приёмных терминалов поступает в газотранспортную сеть региона от 400 до 450 млн кубометров в сутки.

В апреле Европа использовала 12,8 млрд куб. м газа, импортированного через СПГ (это 9,847 млн тонн в сжиженном виде), что на 20% больше, чем годом ранее. Терминалы работали со средней загрузкой 57%.