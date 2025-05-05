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Audi увеличила квартальную выручку на 12% и подтвердила годовые прогнозы

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Audi подтвердил годовые прогнозы, отметив, однако, что они не учитывают потенциальные последствия американских пошлин на импорт, оценить которые невозможно.

По прогнозу компании, ее выручка в 2025 году составит 67,5-72,5 млрд евро, маржа операционной прибыли - 7-9%, чистый денежный поток - 3-4 млрд евро.

Прогноз также не учитывает потенциальные последствия мартовского соглашения Audi с профсоюзами, включающего сокращение рабочих мест, сообщила компания.

"Текущий год продолжит быть очень сложным из-за глобальных экономических условий", - заявил главный исполнительный директор компании Гернот Дёлльнер.

Выручка Audi в первом квартале 2025 года выросла на 12%, до 15,4 млрд евро, операционная прибыль увеличилась на 15%, до 537 млн евро. Чистый денежный поток был отрицательным (61 млн евро).

Поставки автомобилей Audi сократились на 3,4%, до 383 401 штуки. В том числе в Китае показатель снизился на 7%, в Европе (без учета Германии) - на 3%, в Северной Америке - на 2,1%. В Германии был отмечен рост на 4,8%.

Поставки электромобилей Audi выросли на 30%, до 46 371 единицы.

Audi Германия Гернот Делльнер
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