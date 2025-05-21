"Росатом" видит возможности для расширения сотрудничества с США

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" видит возможности для расширения сотрудничества с США, особенно в контексте ведущихся между странами переговоров, заявил журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Как сказал президент (России Владимир Путин. - ИФ), нам выгодно поставлять обогащенную урановую продукцию в США, мы это делаем. И несмотря на все запреты, американцы его покупают, потому что это им тоже выгодно. В этом смысле, особенно в контексте ведущихся переговоров между США и Россией, мы в принципе имеем возможность расширить повестку этого сотрудничества", - сказал Лихачев.

"Будут ли восстановлены отношения с Западом, вопрос двоякий. С одной стороны, большинство стран с нами отношения и не разрывали", - отметил он.

Выступая в Совете Федерации, Лихачев заявил, что "Росатом" планирует сохранить присутствие на западном рынке.

"Мы так или иначе будем присутствовать на рынке европейских стран, сотрудничать с США по поставкам урана, если не будет принято другое решение. А вот объемы поставок в дружественные страны будут расти", - сказал топ-менеджер.

Он напомнил, что из западных стран только Финляндия отказалась от работы с "Росатомом".

"Все остальные страны, несмотря на санкционное давление, продолжают с нами сотрудничество, многие развивают. Понятно, что ряд переговоров идет в непубличном формате, в том числе, с европейскими государствами", - сказал Лихачев.

В последние пять лет зарубежная выручка "Росатома" от работы в недружественных странах составляет порядка $3,5 млрд в год, привел он данные.

"Строго говоря, с западного рынка мы практически не ушли", - заключил Лихачев.