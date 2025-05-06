Рынки акций Европы в понедельник выросли, исключением стал французский индекс

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно выросли в понедельник, за исключением французского индикатора.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 повысился на 0,16% - до 537,31 пункта.

Германский DAX прибавил 1,12%, итальянский FTSE MIB - 0,39%, испанский IBEX 35 - 0,53%. Французский CAC 40 потерял 0,55%.

Лондонская фондовая биржа не работала в связи с первым майским банковским выходным в Великобритании.

Инвесторы оценивали развитие ситуации в мировой торговле и готовились к заседанию Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится в среду.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не планирует на этой неделе проводить переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, но обозначил готовность снизить пошлины на импорт из КНР для оживления торговли.

Трамп после публикации сильных данных по рынку труда США в пятницу также в очередной раз призвал Федрезерв снизить процентную ставку.

Тем не менее рынок почти уверен, что ФРС не будет снижать ставку на майском заседании. Трейдеры на рынке деривативов оценивают вероятность ее сохранения в 98,2%, по данным CME FedWatch.

Акции испанского Banco Santander подорожали на 0,7% после новостей о продаже 49% его польского банковского подразделения за 6,8 млрд евро австрийскому Erste Group Bank - крупнейшему банку Центральной и Восточной Европы.

Бумаги Erste, также покупающего сегмент управления активами Santander в Польше за 200 млн евро, выросли в цене на 8,7%.

Рыночная стоимость испанских Unicaja Banco и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) увеличилась на 2,5% и 1,8% соответственно.

Французский оператор спутниковой связи Eutelsat нарастил капитализацию на 12,5%. Компания объявила о назначении с 1 июня главным исполнительным директором бывшего руководителя бизнеса Orange во Франции Жана-Франсуа Фаллаше вместо Эвы Бернеке.

Бумаги Volvo Car подешевели на 0,9%. Шведский производитель легковых автомобилей в апреле сократил глобальные продажи на 11% в годовом выражении, до 58,881 тыс. машин.

На торгах во Франкфурте лидерами роста стали акции Rheinmetall и Commerzbank, подорожавшие на 3,2% и 2,9% соответственно. В Париже цена бумаг Axa и Airbus выросла более чем на 2%, тогда как капитализация Kering упала на 2,5%.